Pau Donés deja la música, temporalmente, a partir del 2019. Jarabe de Palo volverá pero de momento el cantante se toma un tiempo libre

Lo primero que hay que aclarar: no, Pau Donés no deja la música para siempre. Jarabe de Palo ‘colgará’ las guitarras a partir del 2019 de “manera indefinida”, pero no para siempre. “Los músicos nunca nos retiramos”, ha valorado Pau Donés. “Lo mismo en marzo tengo unas ganas locas de volver…” ha dejado caer el artista en una entrevista con el programa de televisión ‘Viva la Vida’. De hecho, lo que hace Pau Donés es precisamente eso, vivir la vida. Tras conocer en el 2015 que tenía cáncer, Donés se ha convertido en un ejemplo por su forma de afrontar la enfermedad y de compartir con sus seguidores cada avance médico con naturalidad. Para justificar su actitud, que él mismo entiende que pueda molestar a familiares o pacientes, Pau Donés ha contado una preciosa historia. Una señora que llevaba teniendo cáncer durante 10 años no había confesado su enfermedad a sus hijos “para no preocuparles”, pero que al ver la endereza y la forma de combatirlo del cantante, se armó de valor para “quitarse ese mochila de encima”.

“El cáncer nunca se cura”, ha comentado Pau Donés. “Puede estar latente, pero un día puede volver”, ha reflexionado ante los aplausos del público. Vivir, eso es lo que busca Donés, que tendrá un “parón indefinido” de la música pero con gira previa para quitarse el mono.

La emotiva confesión de Toñi Moreno

Durante la entrevista Toñi Moreno no ha podido evitar emocionarse y, con lágrimas en los ojos, reconocía que su padre falleció a causa de un cáncer. Para la andaluza, Pau Donés es un ejemplo y su propio progenitor lo admiró en su lucha contra el cáncer.

“Estoy nerviosa”, confesaba Toñi Moreno al inicio de la entrevista y, según ha ido pasando el tiempo, ha reconocido que el tema le tocaba muy de cerca. “Muchas gracias”, ha dicho Toñi a Pau Donés por la actitud y el ejemplo que el artista ha dado durante la enfermedad.

La sorpresa de su cirujano

Doménico Sabia, el cirujano italiano que operó a Pau Donés, hizo una aparición en el programa. Se conocieron durante su tratamiento, pero la música y la simpatía hizo que su relación pasara de doctor-paciente a amigos del alma. Una complicidad que el italiano y el artista lucieron. “Es un tío fantástico”, dijo Pau Donés, que no podía evitar sonreír. “Es un ejemplo para el resto de enfermos”, ha relatado el cirujano.