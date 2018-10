María Jesús Ruíz: “Julio Ruz me plantea que tengo que elegir y elegí a mi familia”

Tras la negativa a la anunciada boda, María Jesús Ruíz decidió poner punto y final a su relación con Julio Ruz. Estos son los verdaderos motivos

Una de las relaciones que más polémica y expectación han creado en los últimos tiempos ha sido la protagonizada por la Miss España María Jesús Ruíz y el empresario Julio Ruz. La boda, tan anunciado a bombo y platillo, acabó por los suelos. Fue la propia María Jesús Ruíz la que explicó, con poco detalle, el fin de la relación. Poco quedaba de aquel beso con ketchup que la pareja se dedicó en ‘Supervivientes’. La miss ha pasado por el plató de ‘Sábado Deluxe’ para explicar el verdadero motivo que ha llevado a la ruptura del que iba a ser matrimonio. “Julio Ruz me plantea que tengo que elegir y yo elegí a mi familia”, así de claro lo ha dejado la miss España.

Lo cierto es que la relacón entre Julio Ruz y María Jesús Ruíz ha pasado por numerosas fases y un sin fin de rumores de infidelidades. El número de mujeres que han acusado al empresario de intentar o de mantener una relación fuera de su noviazgo con la modelo. Una situación que María Jesús Ruíz ha reconocido que “no ayuda”. “A mi familia no le gustó eso, es normal”, ha defendido la modelo a sus seres más queridos. Según su versión, María Jesús salió del concurso de supervivencia enamoradísima y con su futuro marido en un altar. Sin embargo, nada más bajar del avión, el comportamiento de Julio con sus padres empezó a hacer mella en la relación. “Ni se miraban”, ha reconocido María Jesús Ruíz.

“Más le vale que pague a quien debe”, ha acusado María Jesús Ruíz a su ex pareja al conocerse una información en plató que situaba a Julio Ruz pagando diferentes transferencias a una desconocida. Según la modelo, su ex pareja mantiene una deuda con Hacienda. “Hacienda somos todos, ¿no?”, sonrió la modelo.

Julio Ruz y su nueva amiga

La noticia estallaba en ‘Sálvame’ y se ha confirmado este sábado con la intervención de Carolina Sobe, ex Gran hermano, que ha reconocido mantener una relación con el ex de María Jesús Ruíz. Eso sí, sin etiquetas de momento. Que Julio Ruz haya rehecho su vida con tanta rapidez es algo que parece no sorprender a la miss España. Carolina Sobe, eso sí, ha echado varios capotes a María Jesús Ruíz, mostrándose muy respetuosa hasta el final, donde la ha acusado de mentir en la entrevista. Con su gracia habitual, todo sea dicho.