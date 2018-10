Aitana y Cepeda, la pareja más mediática de Operación Triunfo 2017, rompen su relación

Si Operación Triunfo 2017 es historia y el lugar de los triunfitos ya lo ocupan la nueva generación de la actual edición, el romance más mediático, polémico y querido también ha pasado a mejor vida. Aitana Ocaña y Luis Cepeda ya no son pareja. Así lo ha confirmado el propio cantante gallego a través de un comunicado emitido en las redes sociales a última hora del domingo. “Hace algún tiempo que necesitaba contar nuestra situación actual. Aitana y yo hemos decidido tomar caminos separados”, ha comentado Cepeda. Hace exactamente un mes, LOOK publicó la ruptura entre ambos cantantes, decisión tomada por Aitana para centrarse en su carrera artística en solitario, según pudo saber este digital. La catalana entonces guardó silencio mientras que Cepeda optó por desmentir sarcásticamente la información. Ahora es él mismo quién confirma el final del noviazgo adelantado por LOOK.

“Sé que esto será noticia pero ha de serlo para que luego venga la calma. Calma donde espero que me esperéis los que estáis por la música. Para los demás, los que no estáis aquí por la música, espero compresión, y espero que muchos se den cuenta de que hay que respetar la vida y las decisiones ajenas, un abrazo a todos”, finalizaba el comunicado de Luis Cepeda. Por su parte, Aitana no ha realizado ningún comentario público sobre el fin de la relación.

Tal y como adelantó LOOK en exclusiva el 7 de septiembre, el fin de la relación entre Aitana y Cepeda tuvo lugar doce días antes del estreno de Operación Triunfo 2018, el 19 de septiembre. Un nuevo inicio para la academia donde se fraguó el amor de la pareja, que no logró salir adelante alejada de sus muros. En la última gala, la actuación de Aitana fue muy criticada y ella misma acabó por pedir disculpas a sus fans, admitiendo que la emoción le había jugado una mala pasada. Lo cierto es que si Aitana no ha tenido suerte en el amor con Cepeda y ha decido romper el noviazgo, no puede decir lo mismo de su imparable trayectoria en solitario. Aitana ha sido la artista mejor parada del concurso, pues su single ‘Teléfono’ marca cifras de escándalo. El videoclip acumula más de 47 millones de reproducciones.

Caminos separados

Bien es conocido que ambos cantantes aspiran a situarse en Madrid como base de operaciones de su prometedora carrera musical. Si a Cepeda le costó lleva tiempo encontrar su ático en la capital (pidió ayuda a sus seguidores a través de las redes sociales para lograrlo), esta misma semana se ha sabido que Aitana había alquilado un céntrico piso en la zona de Fuente del Berro a la mismísima Blanca Suárez. La revista ‘Hoy Corazón’ publicó fotos de Aitana con sus padres ayudándola con la mudanza, pero en estas instantáneas no hubo ni rastro de Cepeda. El nulo intento de la ex pareja de buscar un hogar en común ya puso a sus seguidores bajo sospecha.

Una historia que nació en la Academia

Tanto Aitana como Cepeda entraron en la Academia de Operación Triunfo 2017 con pareja. El flirteo entre ambos fue cada vez más evidente y se escenificó en la famosa actuación de la canción ‘No puedo vivir sin ti’ de los Ronaldos. La química sobre el escenario hizo soñar a sus seguidores acerca de un romance que revolucionaría el concurso de talento.

Pese a tener muchos fans que creían en la relación, la actitud de Cepeda fue también objeto de crítica. Las semanas de concurso fueron avanzando y la amistad especial de los triunfitos daba pasos agigantados hacia algo más. “Yo te quiero más…” con ese verso transformado de la canción que lo empezó todo, Cepeda se declaró públicamente a Aitana. Ya nada más importaba. No sería hasta fuera de la Academia cuando su amor se confirmó. El 29 de junio, en el concierto de Operación Triunfo celebrado en el Estadio Bernabéu, Aitana y Cepeda interpretaron ‘su’ canción. ¿El final? Un beso y una mirada acaramelada que fue de lo más aplaudido de toda la noche.

A partir de ahí, los gestos y complicidades en redes sociales de la pareja se fueron difuminando poco a poco hasta que en septiembre, todo acabó. Un mes después de que este digital lo confirmara y tras semanas de rumores, el propio Cepeda ha confesado que su camino junto a Aitana ya forma parte del pasado.