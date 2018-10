Carlos Lozano, del bacalao con Miriam Saavedra al “no la voy a perdonar”

La creciente 'amistad' entre Miriam Saavedra y Mónica Hoyos ha puesto a Carlos Lozano, ex pareja de ambas, en una situación muy comprometida

La cara de Carlos Lozano era un poema al ver las imágenes de sus ex parejas, Miriam Saavedra y Mónica Hoyos, compartiendo confidencias y risas en una extraña ‘amistad’ en Gran Hermano VIP. De archienemigas a compis, o eso al menos, quieren hacer ver. Carlos Lozano se ha sentado en el plató de ‘Sábado Deluxe’ para tratar su opinión de dicha situación, si la pasada semana parecía que la reconciliación con Miriam Saavedra estaba cantada, días después se antoja más lejana que nunca. Carlos Lozano ha reconocido estar “muy mal, dolido”. La tremenda bronca telefónica que protagonizó con Hugo Castejón, supuesto amante de Miriam, dio muestra del estado colérico del que fuera presentador de Operación Triunfo. “Claro que la sigo queriendo, pero no la voy a perdonar”, ha declarado Carlos Lozano sobre Miriam Saavedra y las supuestas infidelidades de la peruana con el cantante. Según la versión de Lozano, Miriam y él han mantenido una relación durante los últimos meses y estuvieron juntos hasta antes de entrar en Gran Hermano. Durante los últimos días, Miriam Saavedra ha declarado en más de una ocasión a sus compañeros que Carlos “es mi ex”. “Me da igual si me has engañado, ten cuidado con este señor, te he querido como novio, como amante y como padre. Estoy muy jodido, mírame, a punto de llorar, suerte”, ha finalizado su mensaje a Miriam un claramente emocionado Carlos Lozano.

Para Lozano, la verdad es lo fundamental. “Que diga la verdad”, ha pedido a gritos el ex de Mónica Hoyos. ¿Qué verdad? No ha quedado muy claro. “No eres capaz de asumir que la mujer a la que amas le gusta otro”, ha comentado Hugo Castejón, a gritos con Carlos, en una conversación telefónica. La confusión de Lozano es evidente, tanto que el mismo reconocía que no sabía “ni que pensar ni a quién apoyar”. Carlos Lozano dice haber finalizado su historia. ¿Habrá nuevo capítulo? Abran las apuestas.

Hugo Castejón a Carlos Lozano: “No eres capaz de asumir que a la mujer a la que amas le gusta otro”. ¿Creéis que esto es verdad?#enlozanado — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) 6 de octubre de 2018

La petición a Mónica Hoyos

“Déjame vivir”, así de directo se ha mostrado Carlos Lozano con Mónica Hoyos, ex pareja y madre de su hija. Aún así, el presentador ha querido pedir perdón por la actitud y el tono que utilizó contra Mónica en su intervención en Gran Hermano VIP. Para Lozano, su ex pareja debería dejarle vivir “como hago yo contigo”.

Carlos Lozano, contra todos

La entrevista con Carlos Lozano ha sacado el lado más complicado de la mayoría de los colaboradores. La confusión reinaba durante las preguntas, una de las más afectadas por el relato de Lydia Lozano, que protagonizó varios enfrentamientos dialécticos con Carlos Lozano. “Oportunista”, le ha espetado el ex presentador de Operación Triunfo.