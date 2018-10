Terelu Campos se encuentra en estos momentos siendo intervenida de la doble mastectomía en la clínica Fundación Jiménez Díaz

Terelu Campos ya está siendo intervenida de la complicada y larga operación a la que ha decidido, en conjunto con el equipo médico, someterse como tratamiento preventivo contra el cáncer de mama. La mayor de las Campos, que descubrió a principios de verano el regreso del cáncer a su vida un año después de su recuperación, está ahora mismo en quirófano en la clínica Fundación Jiménez Díaz. El equipo médico, que goza de la confianza de la presentadora, se enfrenta a una larga y tediosa operación que puede llegar a las 10 horas. Tal y como ha confirmado la propia clínica a petición de Terelu, la operación está en proceso.

La hija de María Teresa Campos tomó la decisión de someterse a la doble mastectomía tras la intervención donde se le extirpó el pequeño tumor que le descubrieron en el pecho. Una decisión valiente pero que, en concordancia con sus consejos médicos, es lo mejor para su salud y su tranquilidad. Tal y como ha confirmado la propia Terelu, se espera que la presentadora esté alejada de la televisión durante unos meses.

Hablamos con el equipo médico

LOOK se ha puesto en contacto con el doctor Manuel Albi, jefe de departamento en la especialidad de Obstetricia y Ginecología de la Fundación Jiménez Díaz, donde se está operada Terelu Campos. Aunque el doctor prefiere no concretar cuál será el tipo de mastectomía que se realiza a la mayor de las Campos, todo apunta a que según su diagnóstico el equipo médico habrá optado por una mastectomía profiláctica. “En estos pacientes no se realiza cirugía a nivel de los ganglios axilares y la incisión adquiere un extensión proporcional al tamaño y forma de la mama“, ha contado a LOOK el Dr. Albi. Una operación larga y tediosa, que puede durar hasta 10 horas, y en la que surgen varias opciones médicas que el equipo de cirugía tomará.