La hija de María Teresa Campos es operada este sábado en el Hospital Fundación Jiménez Díaz.

Terelu Campos (53) se enfrenta este sábado a uno de sus momentos más difíciles. La colaboradora de Sálvame será intervenida de una doble mastectomía en el Hospital Fundación Jiménez Díaz, una decisión muy meditada con la que quiere olvidarse, de una vez por todas, de la enfermedad que la atormenta desde el año 2012: el cáncer de mama. Dos han sido las ocasiones en las que la hija de María Teresa Campos ha tenido que plantar cara a este problema, un sufrimiento que desea dejar atrás. Este digital se ha puesto en contacto con el personal de ginecología del citado hospital para conocer en qué consistirá la operación que devolverá la tranquilidad a la presentadora.

El doctor Manuel Albi, jefe de departamento en la especialidad de Obstetricia y Ginecología del lugar en el que se opera la colaboradora nos desvela cuáles son los posibles procedimientos a los que Terelu se someterá este sábado. Aunque el doctor prefiere no concretar cuál será el tipo de mastectomía que se realizará a la mayor de las Campos, todo apunta a que según su diagnóstico el equipo médico habrá optado por una mastectomía profiláctica. Práctica que se realiza en pacientes que tienen un alto riego de padecer cáncer de mama en función de sus antecedentes personales y familiares -factores que en este caso cumple Terelu-. “En estos pacientes no se realiza cirugía a nivel de los ganglios axilares y la incisión adquiere un extensión proporcional al tamaño y forma de la mama“, cuenta a LOOK el Dr. Albi. Dentro de este tipo de mastectomía existen dos procedimientos diferentes: al primero se le denomina mastectomía ahorradora de piel, donde se realiza una extirpación de la glándula mamaria, conservando toda la piel que la recubre, y el segundo es llamado mastectomía ahorradora de piel y pezón, intervención donde también se realiza una eliminación de glándula mamaria conservando además el complejo areola-pezón. Tal y como ha confesado la propia Terelu, la intervención será larga y compleja, contando con alrededor de 10 horas de duración. Un tiempo donde a parte de la mastectomía se procederá a la reconstrucción mamaria.

Las dos opciones de Terelu

La segunda parte de esta laboriosa operación es la reconstrucción, una cirugía a la que Terelu se someterá inmediatamente después de haberse realizado la doble mastectomía. Lo cierto es que este paso supondrá para la presentadora todo un triunfo, dado que gracias a las expertas manos del equipo médico su apariencia no variará tras desprenderse de las glándulas mamarias. El doctor Albi ha informado a este medio sobre las posibles maneras en las que podría realizarse esta cirugía a Terelu Campos. Existen dos modos: el primero se denomina reconstrucción con tejido autólogo, y consiste en la reconstrucción mamaria utilizando músculo y grasa de otra parte del cuerpo. “Lo más frecuente es utilizar el músculo dorsal ancho de la espalda o el tejido graso abdominal”, asegura el experto. La segunda opción, denominada reconstrucción con tejido heterólogo, emplea el uso de prótesis para obtener el volumen perdido. “Este tipo de reconstrucción suele realizarse en 2 tiempos quirúrgicos, un primer tiempo para colocación de un expansor de tejidos y uno posterior para colocar el implante definitivo“, afirma el ginecólogo. Por último, explica que para una reconstrucción del complejo areola-pezón existen diferentes técnicas: tatuaje o reconstrucción cutánea. Dos métodos que se realizan según las necesidades del paciente.

Esta compleja intervención necesitaría alrededor de un mes de recuperación, un tiempo que Terelu Campos prefiere ampliar según ha confesado ella misma. En este difícil día estará acompañada de su entorno más cercano, quienes permanecerán cerca de ella mientras es intervenida quirúrgicamente. ¡Mucho ánimo!