Pocholo cuenta el motivo por el que se divorció de la hija de Adolfo Suárez

Un matrimonio roto a pesar del amor que se profesaban.

Un reencuentro de viejos amigos. Bertín Osborne (63) ha recibido esta semana en Marbella a Pocholo Martínez-Bordiú (55), sin lugar a dudas uno de los personajes más carismáticos del panorama ‘famosil’ patrio. Haciendo gala del energético carácter que le hizo famoso, el dueño de la mochila más famosa de España ha revelado a Bertín algunos de sus secretos mejor guardados. “Tu tenías una enamorada que me gustaba a mí, se llamaba Ana y era peruana. La llevabas al parque y yo me escondía, pero cuando la veía sola le preguntaba que porqué no estaba conmigo, entonces ella me decía que yo era muy pequeño”, contaba Pocholo a el cantante recordando su pasado adolescente en los años dorados marbellís. El amor es una de las asignaturas pendientes en la vida del miembro más indomable de los Martínez-Bordiú, que ha relatado cómo fue su historia con la única mujer que le ha llevado al altar: Sonsoles Suárez (51).

Bertín mostró a su invitado una imagen de su boda con la hija del presidente Adolfo Suárez, una mujer a la que confiesa haber amado mucho. “Me llevo muy bien con ella a día de hoy. En esa boda estaba mi padre, mi madre y bueno…había un contencioso con ‘el presi‘”, decía Pocholo entre risas, que añadía: “Mi boda fue vista por algunos sí y por otros no. Pero mi relación era muy buena tanto con mi mujer como son sus hermanos”. El cantante ha querido preguntar a Pocholo cuáles fueron los verdaderos motivos de su divorcio, un tema del que nunca había hablado. “Yo me enamoré locamente de Sonsoles. Nos queríamos y nos casamos, pero a veces empiezas a vivir y a amar al mismo tiempo y cuando eso pasa el tema se complica”, afirmaba el primo hermano de Carmen Martínez-Bordiú, que continuaba contando su historia: “Me fui a vivir a Buenos Aires porque tenía la idea de montar un negocio de máquinas de lavar coches, pero me faltó parte del dinero y no quise pedírselo ni a Adolfo ni a nadie. Luego mi padre llevó a una finca que tenía allí unos caballos, yo me saqué la carrera de veterinaria y vivimos allí. Estábamos alejados de todo, de hecho el bar más cercano estaba a 50 km, y ella no aguantó eso“, decía Pocholo, que confesaba así que su ruptura fue el precio que tuvo que pagar a cambio de continuar con el estilo de vida que ha elegido. “Después ella se fue a vivir a Mozambique y allí conoció al marido que ha tenido hasta hace poco”, añadía sobre su exmujer.

Su controvertido salto a la fama

En la vida de Pocholo existe un antes y un después. Su participación en el reality show Hotel Glam (2003) -precedente en España de GH VIP-significó su salto a la fama, una exposición mediática que supuso todo un shock familiar. “Mi familia no daba crédito. Yo me veía ahí y decía…¡buff! no me puedo ni ver. Luego sí es verdad que cogí mucho cariño a la tele, yo los amé y ellos a mí. Me lo pasé de cojones”, afirmaba el embajador mediático de Ibiza, que relata así su experiencia: “Yo estaba dando vueltas por Madrid y me llamaron de Gestmusic -productora de Hotel Glam- y me dijeron que si quería meterme tres meses en un hotel, que era un plató, que allí iba a estar con la hija de la Seisdedos, con Dinio, con Yola Berrocal… y dije que sí, que allí iba. Cuando me metí en aquel polígono de Barcelona me dí cuenta de que me encantaba la tele, aquello fue una locura”.

Desde entonces su currículum en los medios de comunicación ha sido bastante extenso, pese a que lleva años retirado de la pequeña pantalla ya que los proyectos que le ofrecen no son de su agrado. “Dejé la televisión proque solo me llaman para cotillear, y yo a eso no voy. Pero sí reconozco que me encantaría hacer cosas de tele”, decía Pocholo, que junto a Bertín han rememorado algunos de los momentos más bonitos de su juventud. Un entrañable recuerdo que han querido compartir con los espectadores de ‘Mi casa es la vuestra’.