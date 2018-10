Pastora Soler, sobre su retirada de la música: “Era definitivo porque me daba paz”

Habiendo superado sus problemas de miedo escénico y radiante tras su primer hijo, Pastora Soler confiesa sus miedos y sus alegrías

El final del 2014 supuso un duro momento para Pastora Soler. La representante española en Eurovisión 2012 anunciaba su retiro de la música debido a una serie de ataques de miedo escénico que le provocaron desmayos durante actuaciones. Momento de decir basta. Pastora lo narró a través de un comunicado, dejando a sus fans preocupados y atónitos. Sin embargo, la vida volvió a sonreír a la cantante. Al segundo mes de su retiro, la maternidad llamó a su puerta. Con la felicidad de su primer hijo y fuerzas renovadas, ha vuelto a los escenarios con más fuerza que nunca. Pastora Soler, una de las voces más potentes del panorama nacional, nos confiesa tanto sus momentos más complicados como su vitalidad y su vida como madre.

PREGUNTA: En el momento en el que lanzas el comunicado, ¿sentiste que no ibas a volver a la música?

RESPUESTA: Sí. Además, lo que me liberaba y tranquilizaba era decir que se había acabado. Para mí era definitivo porque eso era lo que me daba paz.

P: ¿Cómo recibiste el cariño de la gente y la repercusión que tuvo la noticia?

R: Me sorprendió muchísimo. Hice aquel comunicado para la gente que me sigue. Impactó muchísimo, incluso había escépticos que decían cómo una tía que lleva 20 años cantando, puede de repente tener miedo. El miedo escénico es algo que creo que nos ocurre a muchísimos que estamos en esta profesión, pero no se habla en la prensa. Me sorprendí mucho del impacto en la gente y, sobre todo, del cariño de mis compañeros de profesión, porque creo que nadie te puede entender mejor que ellos. Muchísimos compañeros me han contado que han vivido episodios así.

P: ¿Te sientes ahora más segura cuando te subes al escenario que hace 10 años?

R: La verdad es que sí. Aprendes que no pasa nada si ocurre cualquier cosa. Antes siempre estaba pensando en la voz, ya que es mi fuerte. Yo no soy cantautora. El que viene a verme a mí, viene a escuchar mi voz. Si ocurre algo, se cuenta la verdad y no pasa nada.

P:Imagino que viviendo así se liberan muchas tensiones.

Sí. Primero fue tocar fondo y pasar un momento muy malo. Además, creo que ser madre te hace tener una escala de valores diferente. Yo antes era el centro de mi mundo, ahora es completamente diferente.

P: ¿Cómo eres como madre?

R: Me bajo del escenario y soy muy normal. No me gustan las excentricidades. En casa soy muy madre. Disfruto de llevar a mi hija al colegio y de estar pendiente de ella. Me pongo horarios. A las cinco de la tarde la recojo y ya no hay ni mails, ni teléfono. Ya son bastantes las ausencias cuando me voy de viaje, que cuando estoy allí, soy muy de mi casa y muy de estar con ella.

P: ¿Le pones tu música a tu hija?

Ella vivió mucho la grabación del disco, porque estaba siempre conmigo. Muchas veces cuando se monta en el coche me lo pide, pero como todos los niños, está con el ‘El anillo’ ‘Despacito’. Intento ponerle mucha música, como han hecho conmigo. Quiero que crezca, como yo, con muchísimas influencias de todos los estilos musicales.

R: ¿Qué te parecería si te dijera que se quiere dedicar a lo tuyo?

La apoyaría, por supuesto. Si veo que sirve y tiene esa vocación real, que no sea algo efímero, ni porque lo tiene en casa.

P: ¿Hay planes de aumentar la familia?

R: Me encantaría. Sobre todo, por ella. No quiero que esté sola en la vejez cargando con sus padres mayores. En mi casa, lo he vivido mucho, tengo dos hermanos y te apoyas. Mi padre lleva años con una enfermedad. Ya soy madre, que es lo que yo quería. Me gustaría ampliar la familia por mi hija. El tiempo está acechando y cuando termina un proyecto, te planteas otro. Pero no voy a caer en decir que no voy a tener otro hijo por el trabajo. Ahora cuando pare, me encantaría por lo menos intentarlo.