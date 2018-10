Hablamos con el entorno de María Sanjuán en su peor momento

El entorno de María Sanjuán narra cómo está en el día que entrega a sus hijos a su ex, Josué Reyzábal, al que denunció por malos tratos

María Sanjuán amaneció con los focos apuntando su silueta. La modelo decidió denunciar a su ex pareja, Josué Reyzábal, por violencia de género a principios de año. 10 meses después, unas grabaciones de vídeo destapadas por la Cadena Ser, han convertido su historia en primera plana. El juez que instruyó el caso, Francisco Javier Martínez Derqui, insultó gravemente a la modelo con descalificaciones del tipo “bicho e hija de puta”, según muestran las imágenes. Con el escándalo servido, María Sanjuán se enfrenta al peor momento de todos, este viernes entregará a sus dos hijos a su expareja para que pasen el fin de semana con su padre. La mujer más buscada del momento declaraba a Look horas después de saltar el escándalo que “tenía miedo a posibles represalias” y aunque su entorno ha tratado de permanecer en un segundo plano, este digital ha logrado hablar con alguien de su círculo más cercano.

Incredulidad. Así reacciona el íntimo amigo de María Sanjuán, Aless Gibaja, que mantiene una excelente relación con la modelo de varios años. “Estoy en shock, ella está muy saturada”, contesta en exclusiva a Look el que es padrino del primer hijo, Álvaro. El “shock” del influencer encaja con la complicada situación a la que se enfrenta María Sanjuán. La maniquí se siente superada y así también lo ha revelado a este medio su letrada. “Ella está muy débil, se siente mal”, dice Teresa Bueyes. “Tiene que recuperar fuerzas, después de esta avalancha de medios está asustada como es lógico”, ha confesado la abogada sobre el carácter mediático y polémico que el caso provocó tras el famoso vídeo del juez. Una situación que ha puesto en jaque a María Sanjuán.

Las primeras declaraciones de María Sanjuán

“No me siento con fuerzas. Le tengo que dar los niños a él para que este fin de semana estén con él. Estoy una tesitura…Tengo miedo a cómo conteste él. Ya me amenazó con las represalias y hay muchas cosas dentro de este proceso”, confesó este jueves María Sanjuán en declaraciones exclusivas a LOOK. La queja formal que presentó contra Francisco Javier Martínez Derqui, juez que instruye el caso por violencia de género entre Sanjuán y Reyzábal, tras los graves insultos que realizó sobre la modelo, acabó por destapar un escándalo que acapara todos los titulares.