Ana María Aldón, contra las cuerdas: sale a la luz el pacto que ha roto tras su boda

Emilio Salinas confiesa estar molesto tras no haberse cumplido el acuerdo al que llegó con Aldón.

El pasado domingo 30 de septiembre José Ortega Cano y Ana María Aldón celebraban su boda junto a amigos y familiares en Sanlúcar de Barrameda. Un evento en el que la felicidad flotaba en el ambiente con unos sonrientes novios que no presagiaban lo que estaba por venir. Pese a que todo parecía ir como la seda, los primeros días de casada de Ana María Aldón ha comenzado con un conflicto que no esperaba. La ya esposa del torero no sabía que los dos vestidos que lució en su gran día le iban a traer el primer disgusto tras pasar por la vicaria, y es que un comentario de Instagram ha levantado la liebre dando comienzo a la polémica. “Lástima que no se haya publicado una foto mía como estaba pactado con ella y no se diga la verdad. Los dos vestidos están confeccionados por mí, ella solo ha colaborado eligiendo los detalles como cualquier otra novia. Espero una rectificación a tiempo”, escribía en una imagen del enlace el diseñador Emilio Salinas, quien desde hace meses fue anunciado como su diseñador para este gran día

Look se ha puesto en contacto con el modisto y ha revelado a este digital los motivos de su malestar: “La historia es que yo pacté con Ana María Aldón hacerle los dos trajes, de manera gratuita, a cambio de que saliera en una foto de la exclusiva conmigo. Cual ha sido mi sorpresa cuando hoy me he dado cuenta de que no hay foto y que además pone que los vestidos fueron creación suya y confeccionados en mi taller”, afirma el propietario del atelier, que confiesa a este medio estar muy descontento por este hecho. La publicación que lleva en portada la exclusiva de la boda relata en sus páginas que ha sido la propia Ana María quien ha creado los diseños, un hecho que desmiente rotundamente Emilio Salinas: “Los bocetos y la confección son míos. De hecho tanto los zapatos, las joyas e incluso el pelo han sido idea del equipo con el que habitualmente yo trabajo. Ella ha elegido algunos detalles, obviamente de manera diferente a cómo lo podría hacer otra clienta dado que tiene conocimientos de costura y trabaja conmigo, pero no ha hecho ella los vestidos. Los hemos hecho mi equipo y yo”, dice el modisto. Cabe mencionar que en el mes de junio la mujer de Ortega Cano y el modisto realizaron una colección conjunta, ya que existe una buena relación entre ellos desde que la gaditana trabaja en su taller.

La respuesta de Ana María Aldón

Las reacciones no se han hecho esperar, y es que Emilio reconoce que nada más ojear la publicación ha llamado a Ana María Aldón para aclarar la situación. “Yo la he llamado y Ana María, a decir verdad, me ha dicho que aún no había visto la revista y que en un rato me llamaría. Nosotros esta tarde nos reuniremos para ver que medidas tomar”, desvelaba el diseñador este miércoles, que sentenciaba rotundamente que esto no era lo acordado: “Si esta es la publicidad que se me va a dar prefiero que se me paguen los trajes, sinceramente”. Pese a las declaraciones, Salinas confiesa ser amigo de la mujer de Ortega Cano, por la que no puede dejar de sentir cierto malestar al no ver materializado el trato al que llegó con ella. A la espera de que la mujer del diestro tome partido en el asunto parece que los ánimos entre ella y la que un día fue su mentor están un tanto crispados, una situación que de no llegar a buen puerto podría ser el origen del primer conflicto mediático de la recién casada.