Alejandra de Rojas se casará con el sobrino de Esperanza Aguirre

La hija de Charo Palacios, condesa de Montarco, dará el 'sí, quiero' con el empresario y músico Beltrán Cavero, sobrino de Esperanza Aguirre.

Alejandra de Rojas, hija de Charo Palacios, dejará de ser una de las solteras más codiciadas del panorama. ¿Quién ha conseguido llevar a la empresaria de moda al altar? El músico y empresario Beltrán Cavero, que es, curiosamente, sobrino de la política del Partido Popular, Esperanza Aguirre. Según informa el medio Vanity Fair, la boda se celebrará el próximo 1 de diciembre en Toledo, donde Beltrán tiene una casa. El enlace reunirá a diferentes influencers e it girls más reconocidas, como Alejandra Silva, esposa de Richard Gere, Vega Royo Villanova o María Fitz-James. Alejandra de Rojas, hija de Eduardo de Rojas Ordóñez, quinto conde de Montarco y fundador de la Falange junto con José Antonio Primo de Rivera, es una empresaria exitosa en el mundo de la moda, además de ser editora de la revista Telva. Su madre, Charo Palacios, falleció hace dos años.

Por su parte, el futuro novio, Beltrán Cavero, presenta un perfil mediático mucho más bajo. El músico y empresario es hijo de Piedy Aguirre, hermana de Esperanza Aguirre. Comparte, por tanto, las raíces de la política. El músico completó sus estudios en el prestigioso Liceo Francés de Madrid, tras ello optó por los negocios inmobiliarios. Dentro de sus hobbies, la música lo define. Con su grupo, The Hard Core of beauty, el empresario ya ha lanzando dos discos al mercado. Según el medio, Beltrán Cavero cuenta en su currículum sentimental con un noviazgo con la modelo Laura Ponte, ex esposa de Beltrán Gómez Acebo.

Esperanza Aguirre, alejada de los focos

La histórica política del Partido Popular dimitió hace más de un año de todos sus cargos públicos tras no conseguir imponerse en las elecciones municipales de Madrid. Esperanza Aguirre se había convertido en una de las caras visibles del partido y, desde entonces, pocas son sus apariciones públicas. Alejada de los focos, la boda de su sobrino supondrá un momento muy especial para la política.