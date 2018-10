La colaboradora confirmó en su programa que el próximo sábado se someterá a una doble mastectomía.

Ha sido una decisión difícil. Terelu se someterá el próximo sábado 6 de octubre a una doble mastectomía, una intervención con la que desea dejar atrás el capítulo más oscuro de su vida. El cáncer de mama ha llamado dos veces a la puerta de la colaboradora, la primera vez en el año 2012 y la segunda en julio de 2018, una enfermedad que ha trastocado por completo a la hija mayor de María Teresa Campos. “Hace algo más de dos meses, cuando me enteré del segundo cáncer había una serie de opciones para el tratamiento: una de ellas era realizarme la radioterapia. Tomara la decisión que tomara, tendré que seguir durante 5 años un tratamiento que consiste en tomarme una pastilla diaria. No deja de ser mi seguro de vida para evitar una metástasis. Pero después de sopesarlo, y de hablar con los médicos, he tomado la firme decisión de hacerme la doble mastectomía”, decía Terelu en Sálvame sin poder contener las lágrimas.

Como no podía ser de otra forma, sus compañeros mostraron todo su cariño a la hija de María Teresa Campos. Un apoyo que algunos también han manifestado en sus redes sociales. “El sábado mi corazón estará contigo, todo va salir bien. Te quiero mucho y, aparte de ser mi amiga, eres muy buena compañera. Sé que tienes miedo, pero todo va a pasar y lo celebraremos. Te quiero mucho amiga”, ha sido el mensaje que Belén Esteban ha mandado a Terelu.

Otra de sus grande amigas en el programa, Mila Ximénez, no ha querido dejar pasar la oportunidad de dedicar unas palabras de cariño a Terelu Campos. Una amistad que traspasa mucho más allá de los platós de televisión.

La colaboradora se enfrenta a uno de los momentos más decisivos de su vida, un paso por quirófano con el que espera recuperar la tranquilidad que anhela desde hace ya más de 6 años.