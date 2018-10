Los graves insultos del juez a María Sanjuán durante el juicio por violencia de género con su ex pareja, Josué Reyzábal, reabren una historia de amor idílica que acabó de la peor manera

El escándalo se ha destapado tras verse las imágenes del juez Francisco Javier Martínez Derqui en el que insultó con graves descalificaciones a la modelo María Sanjuán, denunciante del caso de violencia doméstica contra su ex pareja Josué Reyzábal. “Bicho e hija de puta”, son algunos de los comentarios que ha dicho el letrado que se ha mostrado en el vídeo publicado por la Cadena Ser. María Sanjuán denunció al heredero de la poderosa familia Reyzábal a principios de años tras una, aparentemente, relación idílica. Pero, ¿qué se esconde detrás de tal truculenta historia? Descubrimos los detalles de un noviazgo que acabó con el sabor más amargo.

“Tengo miedo a las represalias, pero bueno también estoy fuerte por otro lado porque me están dando muchísimo apoyo. Me sentía sola y ya no”, ha declarado María Sanjuán en exclusiva para LOOK sobre su actual situación. Muy diferente fueron sus inicios. El noviazgo transcurrió con un perfil muy bajo y alejado de la vida pública. De hecho, son escasas las imágenes de la pareja, a pesar de la profesión mediática de María Sanjuán. Josué Reyzábal pertenece a una de las familias más acaudaladas de España y es consejero delegado de Nueva Cocisa y otros entramados empresariales del prestigioso clan. Los pocos ramalazos de fama llegaron con la elección de Aless Gibaja como padrino del primer hijo de la pareja. El influencer, que es amigo de María Sanjuán desde hace años, aceptó encantado vincularse para toda la vida como padrino del pequeño Álvaro, de más de año y medio.

“Bicho e hija puta”: la mofa de un juez a una víctima de violencia machista https://t.co/rLuLDpKnVJ Lo cuenta @mariolalourido — Cadena SER (@La_SER) 4 de octubre de 2018

A finales del año 2017, poco antes de la denuncia a Josué Reyzábal por supuestos malos tratos, llegó la segunda integrante de la familia, Claudia. Con la noticia de la denuncia por violencia doméstica se rompía una relación de amor que otorgó estabilidad a María Sanjuán durante más de siete años y que acabó de la peor manera posible. En medio de la celebración del juicio, el vídeo del letrado insultando a la modelo es el nuevo episodio de una truculenta historia.

Los otros amores de la modelo

María Sanjuán, maniquí desde los 12 años, saltó a la fama fuera de su profesión tras verse relacionada sentimentalmente con personajes de la categoría de Enrique Iglesias o Alejandro Sanz. Pese a que nunca se llegaron a confirmar los rumores, volvió al candelero al salir unas fotos que acreditaban la relación entre María Sanjuán y el cómico Miki Nadal. El propio Nadal dejó constancia de su noviazgo publicando diferentes situaciones del día a día que vivió con la modelo. Pero todo cambió cuando apareció Josué en la vida de la modelo en el 2010.