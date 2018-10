Descubre quién es el dependiente de ropa que ha enamorado a Rocío Flores

La relación de Rocío Flores y su pareja parece ir viento en popa

Aunque se pueden medir casi con cuentagotas las apariciones de Rocío Flores, lo cierto es cada vez que acude a algún evento acapara todas las miradas. De hecho, en la boda de José Ortega Cano y Ana María Aldón se convirtió en una de las protagonistas de su enlace. Acudió muy maquillada y con un vestido de gasa color maquillaje y pedrería con el que dejó boquiabierto a los invitados, incluido su novio. Y es que la hija de Antonio David tiene pareja desde hace casi dos años, pero ¿quién es este joven? Este chico de ojos azules con el que suele posar en muchas de sus imágenes en redes sociales es Manuel Bedmar, tiene 23 años y vive en Málaga.

En todas sus instantáneas se dedican mensajes de amor hasta tal punto que ambos han declarado en sus redes sociales que el uno es el pilar del otro. “La persona que me da y me quita todo. La que aguanta mis malos humores y la que me hace feliz. No me faltes nunca porque solo tú tienes esa facilidad para hacerme sentir cosas que nunca he sentido“, escribe Manuel en su Instagram. Además, el novio de Rocío es amante de los coches y del deporte y así lo demuestra en sus fotografías, pues forma parte de un equipo municipal de la ciudad de la Costa del Sol en el que juega a fútbol sala.

Después de dos años, el novio de Rocío Flores está más que integrado en la familia de Rocío. Tanto es así que acudió como su acompañante a la boda del diestro este domingo 30 de septiembre y parece tener buena relación con la tía de Rocío, Gloria Camila Ortega, así como con Olga Moreno, mujer de Antonio David. Sin embargo, Manuel no es solo familiar con el entorno de Rocío, también lo es con sus progenitores y con su hermana, una joven estudiante de magisterio de educación infantil a la que está muy unida.

De momento, su amor parece ir viento en popa. Manuel se ha convertido en el apoyo más férreo de su pareja en el que parece ser uno de los momentos más difíciles de su vida. Su padre, Antonio David, se encuentra a la espera de conocer la fecha definitiva de su juicio por alzamiento de bienes y ella tan solo piensa en estar a su lado.