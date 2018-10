La declaración de amor de Paula Echevarría a Miguel Torres en ‘El Hormiguero’

Tras su sonado divorcio con David Bustamante, Paula reconoce vivir un gran momento.

Radiante. Así es cómo Paula Echevarría (41) pisó el pasado martes el plató de ‘El Hormiguero’ para presentar su nueva película, ‘Ola de Crímenes’, donde interpreta a una mala malísima junto a un elenco que componen rostros tan conocidos como Maribel Verdú (48) o Juana Acosta (41). “Le he cogido una afición a hacer de mala y darme palos en esta peli… cumplidos los 40 una se desquita de todo”, decía la actriz a Pablo Motos, que se mostraba encantado de tener en su programa a una de las mujeres más seguidas del momento.

La asturiana no puede ocultar su felicidad. Desde que diera por finalizado su matrimonio con David Bustamante (36 ), Paula Echevarría no ha dejado de ser noticia y es que su repentino noviazgo con el futbolista Miguel Torres (32) despertó desde el minuto uno un tremendo interés en los medios. La ex del cantante recocía estar “feliz”, despertado así el interés de Pablo Motos sobre su vida personal. “De cero a diez?”, preguntaba el presentador, a lo que Echevarría exclamó: “cien”. Su sonrisa delata que su relación con el jugador del Málaga F.C. va viendo en popa, pese a que sus comienzos no parecen haber sido muy sencillos dado el foco mediático que la actriz ha tenido sobre ella durante los posteriores meses de su separación. “Estoy bien, tranquila, situándome. Dejando que el tiempo ponga todo en su sitio, que todo fluya y creo que es la decisión más sabia que se puede tomar. No hay que precipitarse nunca, ni para un lado, ni para otro”, decía la que fuera la protagonista de ‘Velvet’.

Por el momento este par de tortolitos prefieren disfrutar el momento dejando a un lado cualquier formalidad. “No tengo prisa, todos tenemos planes de futuro, pero la vida lleva su ritmo”, decía Paula Echevarría con gesto sereno, una tranquilidad más que merecida después de unos meses en los que ha estado en boca de todos.