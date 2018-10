La drástica decisión de Dulce que puede traer la paz al clan Pantoja

La relación entre Chabelita y Dulce Delapiedra no pasa por su mejor momento. Así lo aventuraban las palabras que la hija de la tonadillera pronunció este domingo en El debate de Gran Hermano Vip: “Solo he hablado con ella por un tema de mi hijo”. Unas declaraciones que se entienden todavía más después de que la joven haya dicho este miércoles en Lecturas que está molesta con la que fuera su niñera. “No quiero que se meta con mi madre, estoy molesta con ella porque no entiendo la necesidad de que siga yendo a la tele para hablar de ella. Hace daño a mi madre pero también a mí”, ha confesado.

Horas después de ver a la luz esta publicación, en El programa de Ana Rosa han desvelado la drástica decisión que Dulce ha tomado. Según han revelado en exclusiva, Delapiedra ha decidido hacer las maletas y marcharse a Barcelona, pues no quiere que la culpen de la mala relación de Chabelita y su madre. Una acción que ya le pidió la propia Isabel Pantoja en la ya tildada como llamada histórica a Sálvame‘: “Su familia está en Cataluña”.

Chabelita quiere vivir con su madre

Quizás haya también tenido que ver en su determinación que después de varios años viviendo junto ‘a su niña’, Chabelita haya dicho públicamente que desea quiere vivir con su progenitora, pero ni con su tío ni con su abuela. El último polideluxe de Dulce la ha distanciado de la joven y es que sus palabras, tal y como ha revelado, ha hecho mucho daño al clan Pantoja. Tras sus declaraciones, Chabelita ha decidido acercarse a la cantante y alejarse de Dulce y así lo reveló el propio Kiko Hernández a comienzos de esta semana en ‘Sálvame’.