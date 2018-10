Seis días después de que Concha Velasco recibiera el alta hospitalaria tras su neumonía, ha reaparecido ante los medios. Lo ha hecho en la rueda de prensa para presentar la obra ‘Funeral’ en el Teatro La Latina, en la que todo el mundo estaba pendiente de cómo se encontraba tras cuatro días ingresada en El Hospital Quirón La Coruña. “Gracias por haber venido. No sé si era muy necesario, pero como he estado malita quería deciros que ya estoy bien”, comenzaba diciendo la actriz.

Concha en todo momento ha tratado de restar importancia a su ingreso, aportando humor a cada una de sus palabras. “Me trajeron en ambulancia desde A Coruña, que es precioso, ahí atada. Desde la Quirón a Sanchinarro en Madrid. Yo a la doctora le dije que tenía que estrenar aquí si o si, y que o me ponía buena antes del 3 de octubre o me quitaba los cables y me iba. Vio que iba en serio y me dejó ir a casa”, ha dicho con tono socarrón.

Desde que le dieron el alta Concha Velasco ha estado centrada en su recuperación y ha guardado reposo en casa. “Yo como soy una estrella no podía coger un catarro, tenía que coger una pulmonía”, ha comentado. Sin embargo, ella prefiere “morirse de risa”, por lo que prefiere llevar bien cualquier enfermedad que ella padezca. “Estoy guapa y feliz. Yo quiero ser una señora mayor pero coqueta y mujer de toda la vida”, ha revelado.