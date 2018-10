Logra alzarse con el premio final y derrotar a Ivonne Reyes, Ismael Beiro, Mar Segura y Miguel Temprano.

Llegó y venció. Nagore Robles es la última ganadora de la versión VIP de ‘Ven a cenar conmigo’, un triunfó en el que consiguió derrotar a Mar Segura, Ismael Beiro, Miguel Temprano e Ivonne Reyes. La vasca conquistó a sus invitados con un menú muy elaborado donde no faltó el toque ácido que la caracteriza, y es que la comentarista puso a sus platos nombres tan perspicaces como ‘viejo verde’, ‘salvaje vasco’, 0 ‘nuestra señora de la amargura’. Además de demostrar su talento con los fogones, la colaboradora abrió su corazón a los comensales que sentó a su mesa narrándoles una de las vivencias que más ha marcado su vida en los últimos tiempos: su historia de amor con Sandra Barneda.

Pese a que Nagore se ha mostrado siempre muy celosa de su intimidad con la presentadora, en esta ocasión el buen feeling con sus compañeros de concurso la han hecho soltarse ante las cámaras. “Conocí a Sandra Barneda trabajando en los Debates de Gran Hermano… Yo la miraba y la veía nerviosa e iba a decirle que lo había hecho muy bien. Semana a semana era nuestro reality detrás de las cámaras, nos veíamos cada domingo”, narraba la de Basauri. Robles, que fue prudente a la hora de hablar de su relación sentimental, confesó que su historia de amor no había sido nada fácil: “Hay muchos prejuicios, el qué dirán… Sientes tanto y te quieres tanto pero no es nada fácil”.

La ‘gran pregunta’: “¿Siempre has sido lesbiana?”

El ambiente distendido que han creado los cinco concursantes de la última edición de ‘Ven a cenar conmigo Gourmet Edition’ ha invitado a que entre ellos no existan muchos tabús a la hora de mantener una conversación. “¿Siempre has sido lesbiana?”, decía uno de los comensales de la mesa de Nagore, una pregunta a la que la comentarista no ha tenido problemas en responder: “Pues no, siempre tuve parejas chico y hubo una temporada que me sentía rara, estaba desilusionada y me cruce con una mujer en Ibiza. No quería que acabara el verano y pensé que sentía más”, respondía sin miramientos, una sinceridad que ha sido muy aplaudida por el resto de participantes.

Finalmente Nagore Robles conseguía la máxima puntuación por parte de sus compañeros convirtiéndose en la flamante ganadora de un premio de 3.000 euros. Un logro más para el currículum de la que hasta el momento es la concursante de ‘GH’ que más porcentaje consiguió en su expulsión, ni más ni menos que un 95%. La de vueltas que da la vida…