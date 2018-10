La Infanta Cristina, ‘repudiada’ por la Administración

La Junta de Extremadura ha considerado las peticiones ciudadanas que reclamaban un cambio de nombre.

No corren buenos tiempos para la infanta Cristina. La hija del rey Juan Carlos ha visto cómo en los últimos años su imagen pública se ha deteriorado cada vez más, un hecho que debe a su vinculación al caso Noós y el consecuente encarcelamiento de su marido Iñaki Urdangarín. Separada públicamente de la Familia Real, la hermana del rey Felipe VI se encuentra en sus momentos más bajos. Por todo ello, la Junta de Extremadura ha determinado que el Hospital Universitario Infanta Cristina de Badajoz cambie de nombre.

El Gobierno de la comunidad autónoma alega que desde hace varios años lleva recibiendo un gran número de quejas por parte de la ciudadanía que argumentan que la Infanta Cristina no pertenece a la Casa Real, además de que consideran que debido a los acontecimientos de los últimos tiempos no es merecedora de que un hospital lleve su nombre. Ya en 2014 hubo un intento fallido de cambio, pero es ahora cuando todas esas voces que se alzaron a favor de esta iniciativa ven su deseo cumplido. Lo que sí es cierto es que el cambio no será repentino, ya que todo el material que lleve el nombre de ‘Infanta Cristina’ no será reemplazado, sino utilizado hasta que sea desechado, ya se bien por deterioro o por fin de existencia.

Según narra este martes el periódico El Mundo, el origen de este hospital no fue nada fácil. Para no demorar demasiado su construcción -en 1987-, el director general de Insalud en aquella época, Joaquín Jofiles, determinó oportuno ponerle el nombre de uno de los hijos del rey. “Pensamos que si le poníamos ese nombre todo sería más fácil y las negociaciones fructificarían, y así fue”, narra el citado medio. Ahora el centro de salud cambiará su nombre, algo que no habrá sentado nada bien a la hija del Emérito.