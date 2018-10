Hasta hace solo unos días Kathryn Mayorga era una absoluta desconocida, pero tras su entrevista al medio alemán Der Spiegel sus palabras corrieron como la pólvora. En ella esta profesora desveló que en el año 2009 había acusado en Las Vegas a Cristiano Ronaldo de violación, sin embargo, esta denuncia no vio la luz debido a un pacto de silencio por el que percibió 375.000 dólares. La joven llegó a un acuerdo con los abogados del futbolista y ahora la Policía de Las Vegas ha decidido reabrir el caso para ahondar sobre lo sucedido. De hecho, así se lo ha revelado el Departamento de Policía de Las Vegas a este digital: “A partir septiembre del presente año (2018), el caso ha sido reabierto y nuestros detectives están siguiendo la información proporcionada por la víctima”.

“Se trata de una investigación en curso y no hay más detalles, de momento”, apuntan en el comunicado. Además, revelan a Look que justo el día que Kathryn dice como día de los hechos, ellos respondieron a una llamada de asalto sexual: “El 13 de junio de 2009”. Aunque, según el departamento de la policía, la víctima no dio entonces detalles de la ubicación ni de la descripción del sospechoso y se le realizó un examen médico. A pesar de que el caso se cerró hace más de ocho años, las autoridades han reaccionado a su testimonio.

Según ha revelado la joven, ella y una amiga estaban de fiesta en una discoteca y Cristiano les invitó a subir a su suite en el hotel de Palms. Sin embargo, la cordialidad terminó en la habitación cuando, tal y como revela Mayorga, el portugués se le acercó y le pidió que le hiciera sexo oral. Ante su negativa, Cristiano supuestamente y según sus palabras, le llevó a una habitación para agredirla sexualmente. “El 99 por ciento de mí soy un buen tipo, no sé qué pasa con ese uno por ciento. Lo siento, suelo ser un caballero”, le dijo supuestamente el portugués.

⚽: La revista alemana Der Spiegel publicó una entrevista con Kathryn Mayorga, quien llegó a un acuerdo con Cristiano Ronaldo por 375 mil dólares para retirar una demanda de violación, que habría sucedido en Las Vegas en 2009. La estadounidense presentó una demanda civil. pic.twitter.com/w2vngbPSip — José Juan Vázquez (@josejuangel1) 29 de septiembre de 2018

El jugador de fútbol ha negado estas informaciones a través de sus redes sociales. “Lo que dijeron hoy, noticias falsas, falsas. Se quieren promocionar a costa de mi nombre, es normal. Ellos quieren ser famosos, mencionar mi nombre. Sí, pero es parte de mi trabajo. Soy un hombre feliz y todo bien”, dijo Cristiano. Ahora solo cabe esperar para descubrir cómo avanza la investigación.