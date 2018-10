El disgusto de Anita Matamoros: multada en su segundo día en Milán

Anita Matamoros relata su primera metedura de pata en Milán.

Anita Matamoros ya está en Milán. La influencer ha llegado a la ciudad italiana para comenzar sus estudios de moda, un traslado con el que deja atrás un cisma familiar que ha estado en boca de todos en las últimas semanas. La joven ha transmitido minuto a minuto cada uno de los pasos que ha dado en su nuevo hogar, donde vivirá sola a partir de ahora. “Es super raro. Vivo sola y he pasado de vivir con 6 personas a vivir sola”, decía la hija de Kiko Matamoros en un storie de Instagram.

Deshacer el equipaje, compara comida o adecuarse al espacio han sido las primeras labores de Anita durante sus primeras horas en Italia, un nuevo comienzo en el que no ha faltado un inesperado contratiempo. La pequeña de los Matamoros ha sido multada, una sanción cuyo motivo ha sido el despiste de la joven. “Segundo día y ya nos han puesto una multa por no pagar el ticket del bus. Hay metro subterráneo y tren bus de carril arriba, no sabíamos donde se compraban los tickets de arriba, nos hemos subido y ha venido el supervisor a pedírnoslo. Pero bueno, ya nos lo ha explicado y ya sabemos donde comprarlo”, afirmaba la joven junto a una amiga.

Anita Matamoros ha querido restar importancia a este hecho y ha continuado disfrutando de la ciudad a la que acaba de mudarse. Un lugar donde espera alcanzar sus sueños profesionales en el mundo de la moda, sector con el que coquetea desde hace años. Con su madre en GH VIP6 la joven parece querer dejar atrás todos los problemas que han rodeado a su familia en los últimos meses, circunstancias en las que ella ha preferido mantenerse al margen.