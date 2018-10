María del Monte se pronuncia sobre su distanciamiento con Chabelita

Aunque María del Monte siempre ha tratado de permanecer en silencio y ajena a las polémicas, en esta ocasión no ha podido evitar responder a las últimas palabras que Chabelita le dedicó en su entrevista a Lecturas. Mientras la hija de la tonadillera dijo en la publicación que añoraba la relación de amistad que tenía con ella y que la echaba de menos, la joven todavía no se explicaba cómo no se había retomado con los años. Su ‘tita Nana’ y ella estaban muy unidas, pero de la noche a la mañana se impuso distancia entre ambas, algo que la joven no entendió. “Yo solamente puedo decir que los niños siempre deberían estar al margen de los problemas de los adultos (…) Jamás deberían pagar las consecuencias de los problemas de estos, ni tener añoranzas cuando pueden tenerlo a su alcance”, ha dicho la cantante en ‘Sálvame Diario’.

Sin embargo, María del Monte no ha querido decir nada más. Sí lo ha hecho su sobrino, Antonio Tejado. El sevillano ha desvelado que su tía sufrió mucho cuando sucedió todo esto, pues su relación era muy especial. “Mi tía ha llorado mucho, muchísimo. Era como si fuera su hija prácticamente. Ella no estaba en el plano de Dulce, mi tía se tiraba en el suelo con ella, jugaba, le daba de comer….”, ha apuntado. De hecho, según el colaborador María del Monte la sentía como alguien de su familia. “Sentía a Isa como su propia hija”, ha revelado.