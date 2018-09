Isa Pantoja se ha enfrentado a la traición tras su salida de Gran Hermano VIP. Su mayor apoyo de la casa, Techi, protagonizó un edredoning con su ex novio, Omar Montes.

Caos. Confusión. La casa de Gran Hermano VIP se parece cada día más al gobierno de Pedro Sánchez. Y es que pasan tantas cosas al mismo tiempo que al final es imposible no perderse. La culpa es del triángulo amoroso más famoso del momento: el formado por Isa Pantoja, Techi y Omar. Todo empieza tras la expulsión de la hija de la tonadillera. Al salir ella, entra su ex novio Omar en la casa y se lía con Techi, que es ex “cuñada” de Isa, aparte de ex esposa de Alberto Isla, padre del hijo de la peruana, y también ya ex marido de esta. Lo cierto, es que a Techi habría que cantarle que lo suyo “no es amor, lo que tu sientes se llama obsesión”.

Las reacciones no se han hecho esperar. Con la presencia de Isa en el plató del debate, era inevitable que todo lo vivido en la casa le explotará. Y es que apenas unas horas después de su expulsión, su ex novio y su mejor amiga en la casa terminaron haciendo “edredoning”. Y no una, sino en dos ocasiones. La cara de Pantoja era un auténtico poema: “me duele más por Techi que por Omar”. Isa no daba crédito y durante el debate pronunció varias veces la palabra traición. Y es que aunque horas antes haya dado por finiquitada su relación con el rapero, jamás pensó que tal cosa pudiera ocurrir. Es más, la joven confesó a Sandra Barneda, que se esperaba que su ahora ex amiga, ex “cuñada” y ex mujer de su ex marido, se terminara liando con Asraf, con quien “Chabelita” había tenido varios acercamientos dentro de la casa, pero nunca con Omar.

Techi: “No me tengo que justificar ante nadie. Si fuese una amiga mía de toda la vida no lo hubiese hecho” #GHVIPDBT3 pic.twitter.com/mVU7vhFLmC — Gran Hermano (@ghoficial) 30 de septiembre de 2018

La primera expulsada de GH VIP 6 dijo también sentirse “utilizada por Techi” y que ya en la casa le había dado algún toque para que “dejara de hablar de mi familia”. Ha sido, sin duda, una noche difícil para la hija de Isabel Pantoja, en los que hubo momentos hasta para la negación: “no lo he visto aún. No me lo creo o no me lo quiero creer. Me ha dolido mucho”.

Pero no todo fue “edredoning” en la entrevista. Isa tuvo que contestar también a todo lo relacionado a las llamadas de su madre y a su enfrentamiento con Dulce. Sobre ello, estuvo menos tajante. Dijo que al salir de la casa no se esperaba las llamadas de su madre pero que ya habían hablado y que iban a hablar más. Después del shock inicial, la joven se mostró más conciliadora con su progenitora. No tanto con Dulce. Al ser preguntada por la niñera, Isa se limitó a contestar que había hablado con ella por “unos temas del niño”, y nada más. Todo apunta que la relación entre ellas no atraviesa su mejor momento.