Noche de emociones en GH VIP: Broncas, amor, reencuentros y traiciones

La casa de Guadalix de la Sierra vuelve a estar que arde tras los últimos acontecimientos. No te pierdas nada de lo que pasó en el debate de Gran Hermano VIP

GH VIP es un programa de emociones fuertes. Como una falla constante, que arde y no para de arder, las cosas suceden a una velocidad trepidante. Puede que en el plató, Isa Pantoja haya sido la gran protagonista, pero lo cierto, es que dentro de la casa, las cosas siguen su curso, quizá demasiado rápido.

Los famosos “edredonings” de Techi y Omar acapararon horas en el debate de este domingo. La mirada perpleja de Isa Pantoja lo decía todo. La hija de la tonadillera tuvo que ver como horas después de abandonar la casa, su ex novio se metía en la cama con su “amiga de 15 días”- expresión utilizada por Techi- . La joven no daba crédito: “me siento utilizada. Me duele más por Techi”. Las reacciones en la casa tampoco se hicieron esperar. Suso fue uno de los más duros con la nueva pareja sorpresa: “me parece una cerdada”. Techi, a su vez, quizá en una manera desesperada por desviar la atención y para no ser vista por sus compañeros como la mala de la película, propagó el rumor de que Isa también había tenido sexo en la casa con Asraf, algo que ella negó tajantemente: “juro por mi hijo que no he hecho edredoning en la casa”. La ex de Kiko Rivera, terminó derrumbándose en el confesionario. Dijo que era una mujer libre y como tal “haré lo que quiera, pero me gustaría en un futuro poder hablarlo con Isa”. Sin embargo, la noche dio mucho de sí. Las andadas del trío amoroso más famoso de la televisión solo fueron el punto de partida a muchas otras cosas.

El derrumbe de Makoke y la visita de Anita Matamoros

Makoke ha tenido unos días complicados. La ex de Brad Pitt- o eso lleva diciendo 20 años- ha estado de bajón en las últimas horas. Todo porque su hija Anita empieza en los próximos días la universidad. La joven estudiará en Milán y Makoke, que antes de ex modelo es madre, no paró de lamentarse por no estar junto a la joven en estos días tan importantes para ella. Por ello, la dirección del concurso entendió que debería darle una sorpresa. Es ahí cuando entra la hija que tuvo con Kiko Matamoros. Anita fue hasta Guadalix de la Sierra para dar la sorpresa a su madre. Makoke la creía ya en tierras italianas, pero no es así. La benjamina no ha querido irse de España sin antes despedirse de su madre y de paso tranquilizarla: “está todo bien. Ya tengo casa. Voy a vivir sola pero no te preocupes por nada”. Sobre el concurso, aunque no podía dar información del exterior, Anita dejó caer dos mensajes claros a su madre: “lo estás haciendo muy bien, pero no debes pelearte tanto con Miriam”. Esta ultima observación se la repitió dos veces, hasta que su madre se dio por enterada.

Suso declara su amor a Aurah

No todo va a ser el edredoning de Techi y Omar. En la casa también hay cabida para el amor y en esta edición, viene de la mano de Aurah y Suso. El polémico “don Juan”, bebe los vientos por la joven y ya no se corta al demostrarlo. La pareja ya se ha confesado. Se pasan el día juntos y juntos han ido hasta el confesionario. Allí dieron rienda suelta a las palabras: ”queremos un vinito, una cenita…condones”. Love is in the air y parece que para quedarse.

Paula Echevarría, Juana Acosta y Maribel Verdú, protagonistas… pero no tanto

Las tres actrices entraron en la casa de gran hermano para promocionar su próxima película “Ola de crímenes”. El que prometía ser uno de los momentos de la noche, pasó sin pena ni gloria. Y es que la estampa de los concursantes en el confesionario viendo con indiferencia como Paula y compañía escondían un “cadáver” en la casa resultó tan prescindible como previsible. Fue como un choque entre dos mundos que saben que existen, que conviven pero no se mezclan entre sí. Lo que viene siendo la lucha de clases.

Miriam Saavedra sigue desquiciando a sus compañeros

Queriendo o no, lo cierto es que Miriam Saavedra sigue siendo una de las grandes protagonistas en lo que llevamos de edición. El “huracán peruano” sigue desquiciando a los otros inquilinos de la casa más vip de la televisión. La joven mantuvo un enfrentamiento muy duro con Makoke casi al final de la noche. Enfrentamiento que se saldó con unas disculpas publicas de la ex miss Madrid por recomendación de su hija Anita Matamoros. Con Mónica Hoyos y Techi las peleas también han sido constantes y Darek y Aramis han manifestado en más de una ocasión no soportarla. Con quien parece hacer buenas migas es con Omar. ¿Será Miriam la próxima victima del de Pan Bendito?