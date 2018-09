José Ortega Cano y Ana María Aldón llevan juntos seis años y tienen un hijo en común Una ceremonia familiar con ausencias notables

José Ortega Cano y Ana María Aldón se dan el ‘sí, quiero’ en una ceremonia celebrada en Sanlúcar de Barrameda. La relación entre el torero y la diseñadora comenzó en el 2012 y, pese a que muchos tacharon el amor como fugaz, se ha consolidado hasta pasar por el altar. En el día más importante para la pareja se han visto acompañados de algunas de las personas más importantes en la familia y del clan Jurado. Otras ausencias han sido muy sonadas. ¡No te pierdas la galería de los invitados!

Tal y como confirmó LOOK, Rocío Carrasco y su marido, Fidel, no han hecho acto de presencia en la ceremonia a pesar de que José Ortega Cano sí les envió invitación. El que sí ha acudido a la boda ha sido Antonio David Flores acompañado de toda su familia, incluida su hija Rocío Flores Carrasco. El ex marido de Rocío Carrasco se encuentra en pleno proceso legal con la hija de Rocío Jurado, por lo que habría sido extraño verlos compartir escenario. Antonio David Flores ha sido de los últimos en llegar, lo hizo junto a su mujer, Olga Moreno.

En el mismo coche acudieron Gloria Camila, hija de Rocío Jurado, y Rocío Flores, un ejemplo más de la buena relación que une a ambas. Una de las grandes incógnitas de la jornada era saber si Amador Mohedano, hermano de Rocío Jurado, acudiría o no. Finalmente su ausencia se ha confirmado. Por lo tanto, no ha coincidido con su ex pareja, Rosa Benito, que no ha querido perderse la cita. Otras celebridades del mundo del toro, como el diestro Miguel Abellán, han acudido a celebrar con el matrimonio.

Una ceremonia con mucho significado

En la elección de la finca El Maestre en Cádiz ha sido muy importante los recuerdos y la familia de Ana María Aldón. Más cerca de su madre, que propició el cambio de ubicación (la boda estaba diseñada para celebrarse en Madrid) Ana María Aldón tendrá recuerdos de su infancia en todos los detalles de su ceremonia. Desde las flores hasta el menú del banquete, todo está medido hasta el último detalle.