Elena Tablada aviva la polémica: “Mi relación con David Bisbal es insostenible”

Elena Tablada ha roto su silencio atacando a su ex pareja y padre de su hija, David Bisbal, tras la polémica que vivieron con Rosanna Zanetti

Elena Tablada lleva muchos años siendo conocida en España por ser la ex de David Bisbal, uno de los artistas más importantes del país tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, está cansada “de estar callada”. Así lo ha demostrado en la entrevista que ha concedido al programa de televisión ‘Viva la Vida’. “Mi relación con David es insostenible… Momento de burofax… Todo a raíz de esa fotografía”, ha declarado Elena Tablada sobre la tremenda polémica que suscitó una publicación de Instagram de Rosanna Zanetti, la mujer de su ex, David Bisbal. Durante la feria de Almería, Zanetti subió una fotografía con Ella, hija de Bisbal y Tablada. Un comentario realizado desde una cuenta de joyas asociada a Elena Tablada criticó que subiese ese contenido y la propia Rosanna Zanetti contestó asegurando que tenía permiso de su padre para subirla. Ahora, Elena Tablada explica lo que pasó. Un empleado se equivocó y contestó pensando que era desde su cuenta personal: “No tenia que haber pasado, fue una faena”, ha afirmado la empresaria cubana. Pero apunta que “la había pedido varias veces que no subiese fotos de Ella”.

“Sí, me molestó”, ha dicho sin tapujos Elena Tablada, que ha decidido romper su silencio. “Pedi, por favor, no subas fotos de Ella. Crea polémica”. Así fue, la polémica alcanzó tal magnitud que ha resquebrajado la ejemplar relación de ex que mantenían públicamente Elena Tablada y David Bisbal. “Siempre tengo palabras buenas para defender a David porque es el padre de mi hija”, ha declarado Tablada. La empresaria deja abierta la puerta a arreglar la situación, a pesar de la decepción que siente: “Es como cualquier pareja de separados, todo tiene su racha”. ¿Contestará David Bisbal las punzantes declaraciones de su ex?

Su soledad siendo novia de David Bisbal

Elena Tablada no es muy amiga de hablar de su vida íntima, pero en esta ocasión ha querido romper su silencio de una vez por todas. “Me sentí muy sola”, ha dicho sobre su etapa como pareja de David Bisbal. “Me dolió que a mi lado no hubiera alguien que sacase la cara por mi”, así se ha referido a las terribles críticas que recibió durante su noviazgo con la estrella de Operación Triunfo. Una etapa que, a su juicio, le llegó muy pronto: “Era muy jovencita, de la noche a la mañana todo el mundo hablaba de mi”.

Eso sí, para algo le sirvió aquella soledad. “Gracias a que estuve sola, ahora soy una mujer totalmente diferente. Soy valiente y crezco ante las adversidades”, afirma, convencida, Elena Tablada. La empresaria cubana ha encontrado en su nuevo marido, Javier Ungría, la estabilidad que necesitaba “todo me lo hace fácil”.