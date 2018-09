El órdago de Dulce a Isabel Pantoja sobre su relación con Isa

Dulce volvió de nuevo a 'Sábado Deluxe' para "aclarar" las cosas con Isabel Pantoja. Una intervención en la que la niñera mandó un órdago a la tonadillera sobre su relación con Isa

Dulce Delapiedra volvió a ‘Sábado Deluxe’ tras el terrible momento que vivió la pasada semana, cuando una crisis nerviosa le llevó a recibir atención médica. Las posibles demandas de Isabel Pantoja llevaron al límite a la niñera más famosa de España. Después de que Isa Pantoja haya sido expulsada de Gran Hermano VIP 6 y escuchase la famosa llamada de su madre, Dulce se ha sometido al polígrafo para contestar las últimas intervenciones de su ex jefa. Durante el programa, Dulce se ha mostrado mucho más tranquila que la semana pasada, aún así ha dejado varios titulares que, seguro, no gustarán en Cantora. “Va a ser mi niña toda la vida. Pase lo que pase. Le pese a quien le pese. El vínculo que tengo con ella es tan grande que no me lo va a quitar nadie”, ha afirmado Dulce Delapiedra. Una frase que choca de cara con la famosa expresión que acuño Isabel Pantoja: “No es su niña”.

Dulce, sin embargo, ha abierto una posibilidad. “Sólo quiero que Isa esté con su madre. Nada mas… Si me tengo que ir de todo, me iré”, ha confirmado la ex empleada del hogar de Isabel Pantoja. Chabelita ya ha comentado en varias ocasiones que su máxima ilusión sería vivir en Madrid con su madre y su hijo, Alberto. Pero sin nadie más del clan Pantoja. Algo ratificado por Dulce, que ha asegurado que Isa no volvería a Cantora en estos momentos. ¿Entendería Dulce que ‘su niña’ se juntara con su Isabel Pantoja si estallase la guerra judicial? “Tendrá que posicionarse con su madre”, sentenció con resignación.

Una posición de Dulce que fue muy aplaudida en plató. “Solo me he mensajeado con Isa para saber cómo está y por su hijo”, ha declarado Dulce sobre su actual relación con la hija de Isabel Pantoja tras su expulsión de Gran Hermano VIP. Durante ‘Sábado Deluxe’, se ha vivido la tensión entre Aneth, íntima amia de Isa y Dulce. La niñera tachó a Aneth de “falta de humanidad” por no interesarse por ella cuando sufrió su crisis nerviosa y catalogarlo como “teatro”. Situación que dolió especialmente a Dulce.

Las mentiras de Isabel Pantoja según Dulce

“Es triste que siga mintiendo”, ha afirmado Dulce durante ‘Sábado Deluxe’ en torno a las intervenciones de Isabel Pantoja en la reciente semana. “Esta vez no se ha atrevido nadie a plantarse en la puerta de una habitación”, comenzó la niñera. “A mi no me ha llegado ninguna notificación. No son demandas. Fue para amedrentarme y que me asustara”, se ha justificado Dulce y el polígrafo le ha dado la razón. En su última intervención Isabel Pantoja aseguró que sí eran demandas y que fuero entregadas con su abogada en persona. Dulce Delapiedra ha dejado caer una advertencia. Si le llegan demandas ella se planteará demandar a Isabel Pantoja por haber insinuado en directo que estaba mal de la cabeza. “Es muy fuerte”, ha dicho, con gran indignación, Dulce. “Por su hija, yo no quiero una guerra con su madre”. Un episodio más de la relación laboral más duradera y polémica, en todos los aspectos, de la historia de las niñera.