El dramático accidente que cambió la vida de Álex González (Vivir sin Permiso)

Álex González acaba de estrenar 'Vivir sin permiso', su carrera como actor está exultante pero Álex no olvida cuando todo cambió.

Álex González es a día de hoy uno de los actores españoles más reconocidos. Su trabajo junto a José Coronado en la famosa serie ‘El príncipe’ dotó al actor de un éxito que le llevó a traspasar fronteras y a formar parte del elenco en súper producciones de Hollywood como ‘X-Men: Primera generación’. De regresó a España, Álex González volvió a unir su carrera junto a la de José Coronado para protagonizar ‘Vivir sin permiso’. Un thriller ambientado en Galicia con el contrabando y los ajustes de cuenta entrelazados con las relaciones sentimentales de cualquier empresa familiar. A pesar de que solo se ha estrenado un capítulo, la confianza de la cadena es tal que ya se encuentran grabando la segunda temporada, como confirmó el actor en ‘Viva la vida’.

Todo es felicidad para Álex González, una carrera viento en popa y mucha experiencia delante de las cámaras. Sin embargo, ahora más que nunca recuerda su peor momento. Aquél que le cambió la vida tras perder el control de su moto cuando apenas tenía los 18 años junto a su novia del momento. “Llevaba un tiempo yendo demasiado rápido en todos los sentidos”, reconoció Álex González en una entrevista con ‘Icon’. Al perder el control del vehículo, impactaron violentamente con el quitamiedos. El brazo ensangrentado de Álex González provocó un segundo desmayo de su chica. “Los médicos me dijeron que tuve mucha suerte porque me quedé a poco de cortarme la arteria. Allí, en el hospital, empecé a pensar en lo que era, y di un golpe de timón. La vida me frenó en ese momento. La cicatriz que tengo es la culpable de que hoy sea actor”, explicó Álex.

Una cicatriz que le recordará eternamente el amargo, y dulce a la vez, momento en el que empezó su nueva vida. A sus 38 años, a Álex Gonzalez no le molesta, en absoluta, que le unan a José Coronado (es la segunda serie de éxito que coprotagonizan juntos). “Ojalá nos cogieran siempre en un pack”, confesó el actor en ‘Viva la vida’. “Todavía me impone respeto”, comentó sobre su relación con José Coronado.