Elena Tablada destapó el conflicto: "Mi relación con David Bisbal es insostenible". Esta es la respuesta del cantante.

Lo que parecía una polémica cerrada se ha avivado con una fuerza desmedida. Nada hacia prever que cuando Rosanna Zanetti subió una fotografía con Ella, la hija de Elena Tablada y David Bisbal, iba a desencadenar un huracán que ha acabado con la guerra total entre el artista español y la empresaria cubana. Elena Tablada entendió que no era lo correcto que su hija apareciese en las redes sociales de la nueva mujer de su ex. Un comentario realizado, de manera equivocada, en una cuenta empresarial de Tablada derivó en el conflicto. “Mi relación con David Bisbal es insostenible a raíz de esa fotografía”, ha declarado Elena Tablada. La respuesta de David Bisbal no se ha hecho esperar. El mismo programa que realizó la entrevista a Tablada, ‘Viva la Vida’, ha desvelado la respuesta de David Bisbal a través de unos mensajes del artista. “La relación es mala por la personalidad de Elena Tablada y por su educación”, ha deslizado el almeriense. “Si hemos tenido una mala relacion es porque yo siempre he defendido el no mercadeo de mi hija”, ha insistido David Bisbal.

A David Bisbal, según lo deslizado en el programa de televisión, le ha molestado especialmente que Elena Tablada haya insinuado que su esposa, Rosanna Zanetti, tiene la culpa de la situación. “Es incierto que tenga una mala relación por Rosanna. Siempre se ha mantenido al margen y ha sido cariñosa con Ella”, rezaba el mensaje del artista leído por el programa.

El ataque más feroz de David Bisbal

David Bisbal no acostumbra a romper su silencio mediático y menos en temas tan personales como su relación con su ex mujer y con su hija de por medio. Sin embargo, la entrevista de Elena Tablada parece haber cruzado el límite del artista almeriense. En el último de los mensajes desvelados por ‘Viva la Vida, David lanzaba un duro ataque a su ex pareja. “Si Elena quiere ganar dinero con su boda, que no lo haga haciendo daño a otras personas”, ha deslizado Bisbal. Un duro golpe a Elena Tablada, que recientemente ha contraído matrimonio con Javier Ungría. ¿Cuál será el siguiente paso del conflicto? Una cosa está clara: La guerra ha comenzado.