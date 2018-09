La llegada de Antonio David Flores ha sido la sorpresa de la boda de Ortega Cano. Con el juicio próximo, el ex marido de Rocío Carrasco ha roto su silencio.

Antonio David Flores ha sido la sorpresa mayúscula de la boda entre José Ortega Cano y Ana María Aldón. Tras confirmar LOOK que Rocío Carrasco no iba a acudir a la ceremonia del que fuera marido de su madre, Rocío Jurado, la aparición de su ex marido dejó a la prensa congregada con la boca abierta. Antonio David se enfrentará en los próximos tiempos a una situación judicial muy complicada. Junto a su mujer, Olga Moreno, el ex Guardia Civil ha querido hablar con los medios, rompiendo así un silencio mediático que ha guardado durante largos meses. “Es un día muy especial, venimos a disfrutar en familia y a estar con los novios, con mis hijos y pasarlo bien”, ha declarado sobre su asistencia Antonio David. “Habia que compartirlo… Cada uno que se sorprenda con lo que quiera”, se ha reído el ex marido de Rocío Carrasco. Sobre ella, ningún comentario: “No es el momento”.

La situación económica de Antonio David Flores, que recientemente ha intentado montar un negocio de hostelería en la Costa del Sol, ha sido muy señalada por los medios del mundo del corazón. Proximamente tendrá que enfrentarse a un juicio por alzamiento de bienes. La última aparición televisiva de Antonio David Flores fue en ‘Supervivientes 2017’. Desde entonces, la tienda de ropa de su mujer, Olga Moreno, es el principal sustento de la familia Flores.

Amador Mohedano, la otra gran ausencia

Era una de las grandes incógnitas en la lista de invitados de la boda entre José Ortega Cano y Ana María Aldón. Finalmente, Amador Mohedano, hermano de Rocío Jurado, decidió no acudir a la celebración del enlace. Por lo tanto, no tuvo que coincidir con Rosa Benito, su ex pareja y con la que, pese a haber enterrado el hacha de guerra, no suele verse. Por ejemplo, se turnan en sus visitas a Chipiona para no tener que coincidir.