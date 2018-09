César Cavadal, de los Morancos, vivirá un día muy especial con el debut de su hijo, Alfonso, como matador de toros César tiene una familia numerosa al que siempre se muestra muy unido

César Cadaval pasará nervios, pero no sobre un escenario como acostumbra a pisar junto a su hermano, Jorge, en una función de los Morancos. Esta vez los nervios serán diferentes, los sentirá desde el callejón de la Plaza de Toros de La Maestranza, en Sevilla. ¿El motivo? Su hijo, Alfonso, toma la alternativa. A sus 24 años, el novillero se convertirá en matador de toros bajo la mirada de unos padrinos de categoría, Morante de la Puebla y José María Manzanares a las 18:00 horas.

El alma mater de Los Morancos no será esta vez el protagonista de la tarde. Ocupará, tan feliz como preocupado, un obligado segundo plano rezando para que su hijo haga su sueño realidad y para que, esta vez, todos los aplausos y vítores sean para su vástago, incluido el suyo propio. Alfonso Cadaval nació con el gusanillo del mundo del toro, la afición de sus padres ayudó y, finalmente, saltó a los ruedos con mucha discreción y no menos valor y perseverancia. Es el tercero de los cuatro hijos de César Cadaval. Sus hermanos, César, Marta -quién acaba de hacer abuelo primerizo al humorista- y Patricia estarán muy pendientes de su hermano para apoyarle. Al igual que su madre, Patricia.

César Cadaval comentó con ironía en alguna ocasión que no iba a tener hijos notarios. Felizmente casado con su mujer, Patricia Rodríguez, la vida familiar de César dio un brinco tras el nacimiento hace apenas dos meses de su primera nieta gracias a la primogénita del matrimonio, Marta, que está muy unida a su padre. De hecho, ejerce de representante del dúo cómico.

No es la única de la familia que recibió la llamada del mundo del espectáculo. César Cadaval Rodríguez, hijo mayor que lleva el nombre del cómico, encontró en la interpretación su gran pasión y ha seguido los pasos de su padre. Tras estudiar Publicidad y Relaciones públicas, el joven actor ha participado en series como ‘Amar es para siempre’ o ‘Bandolera’. La pequeña de la familia, Patricia, todavía se encuentra en Sevilla terminando sus estudios en comunicación.

Un debut que se cumple en un lugar muy especial para Alfonso: “Llevo yendo a La Maestranza toda la vida”, declaró en una entrevista con la revista ‘¡Hola!’. Preparado para todo, menos para las críticas injustas: “Lo llevo muy mal, porque muchas veces se habla y se critica antes de conocer a la persona y cómo está evolucionando”. Alfonso Cadaval no sólo tiene su alternativa, si no, también, una presentación en sociedad por todo alto. Unos nervios que su padre muestra más que el propio torero. “Me da mucho miedo que pueda quedar mal, que no tenga un día acertado…”, declaró el cómico.

Alfonso, torero y mucho más

El hijo de César Cadaval no deja de lado el futuro. Por ello, a pesar de sus aspiraciones de convertirse en un torero de renombre, tiene un plan B en sus estudios de periodismo. “Sé que tengo que formarme para el futuro, lo llevo sin prisa”, declaró Alfonso.

Lo cierto es que Cadaval se presenta como torero, pero diferente: “Soy un torero anárquico, en el sentido de que no hago nada de lo que se suele hacer”, relató Alfonso sobre los rituales típicos del mundo del toreo. ¿El futuro? De momento, el joven torero se encuentra soltero y el matrimonio… “No me lo planteo, ahora mismo estoy muy centrado en lo mío”.