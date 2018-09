La traición de Techi a Isa Pantoja que va a dar un paso más allá

Techi, mayor apoyo de Isa Pantoja durante su etapa de concurso en GHVip, ha tardado dos días en olvidarse de su amiga y protagonizar un momento muy 'hot' con el ex de Isa

Omar Montes ha entrado con mucha fuerza en la casa. Revolución y por todo lo alto. Si las chispas saltaron con Asraf nada más comenzar su andadura en Gran Hermano VIP y a las horas acabaron como amigos, la llama se encendió con otra integrante de la casa. Techi se ha olvidado de su queridísima amiga Isa Pantoja en dos días y ha protagonizado con el de Pan Bendito un edredoning de lo más ‘hot’. Bajo las mantas, los espectadores han sido testigos de movimientos rápidos combinados con lentos y sonidos de micrófonos raspando… A plena cámara, un beso confirmaba cualquier tipo de especulación. El encuentro fue muy comentado por el resto de integrantes de la casa. “Es una cerdada”, ha afirmado Suso. Una traición que las redes sociales no han parado de comentar y que podría ir a mucho mas por un motivo: Techi va a pedir una hora sin cámaras con Omar Montes.

“¿Vas a pedir la hora sin cámaras?”, le ha preguntado Mónica Hoyos, en confidencias con Techi. La ‘amiga’ de Isa Pantoja ha contestado con rotundidad: “Sí”. Eso sí, todavía no es el momento. “No tengo prisa”, ha comentado la ex de Kiko Rivera y ex mujer de Alberto Isla.

Los que sí han pedido una hora sin cámaras de manera oficial, según ha confirmado en ‘Viva la Vida’ Isabel Rábado, es la pareja formada por Suso y Aurah Ruíz. La ex de Jesé y el joven han protagonizado el romance más sensual de lo que llevamos de concurso, tuvieron su primer encuentro bajo las mantas y en muchas ocasiones se han besado a plena cámara.

Isa Pantoja, atenta a junto a su amiga Aneth

Mientras tanto, Isa Pantoja no es ajena a la traición de su mayor apoyo durante su estancia en Gran Hermano VIP. Techi lloró desconsolada tras conocer que Miriam Saavedra era la persona que se quedaba en el concurso. Dos días después, ha mantenido un encuentro con Omar Montes, ex de Isa, que parece que va muy en serio. ¿Qué dirá la hija de Isabel Pantoja en el debate del domingo sobre esta traición?