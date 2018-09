El cantante recibe en su casa de Marbella a un concurrido grupo de famosos.

Bertín Osborne ha estrenado este viernes ‘Mi casa es la vuestra’. Un nuevo programa que sigue la estela de sus anteriores formatos de entrevistas pero con una peculiaridad, en esta ocasión los famosos convivirán con el cantante durante unos días en una majestuosa mansión marbellí. En la primera entrega de este proyecto -que fue grabado durante este verano- los invitados fueron Julio José Iglesias, Ágatha Ruiz de la Prada y Mariló Montero, tres personajes que no han tenido reparos en contar algunos de sus secretos más íntimos.

Nada más cruzar la puerta Mariló Montero ha mostrado la gran complicidad que tiene con el empresario fundiéndose en un afectivo abrazo, un recibimiento al que siguió el acomodamiento de Montero en una de las habitaciones del inmueble. Pese a los esfuerzos del intérprete de Bertín Osborne para que su invitada se encontrase a gusto, parece que no lo consiguió del todo, y es que la ex de Carlos Herrera pidió al anfitrión que la cambiara de cuarto. “Venga bah, Bertín. Déjame que me quede con tu dormitorio y tu te vas al mío, además ahí tienes mi foto para verla”, decía la navarra, que aprovechaba para dar un ‘zasca’ a la esposa del cantante.

“¿Fabiola puedo?, ¿Fabiola viene o no viene?”, preguntaba Mariló subida encima de la cama mientras que Bertín le pedía que se bajara. Cabe mencionar que en el año 2015 la presentadora acudió a la casa de Osborne para ser entrevistada, una ocasión en la que se atrevió a meterse en la cama del artista con el consiguiente enfado de Fabiola. “No estuve cuando se rodó el programa, y si hubiera estado, o no se hubiera hecho o me hubiese metido yo en la cama también”, decía la venezolana a los medios, añadiendo que ni ella ni su marido tenían relación con la invitada: “Amistad no hay, ni conmigo ni con Bertín”.

Polémicas a un lado, la que fuera presentadora de ‘La Mañana’ de TVE ha revelado a Bertín Osborne cuales fueron los motivos por los que decidió retirarse la televisión hace ya dos años. “Llevaba haciendo lo mismo 8 años y yo necesito cambiar, aprender. Estuve dándole vueltas a la idea de irme durante dos años, y es que llevaba mucho tiempo atada a la tele”, afirmaba la navarra que confesaba estar muy contenta actualmente con su labor en asociaciones benéficas. Sobre su posible regreso a la pequeña pantalla, la presentadora no se cierra ninguna puerta, pero prefiere ser paciente: “¿Me apetece volver? Sigo hablando con gente que me hacen ofertas, pero debemos coincidir en el momento y en el tipo de programa que quiero hacer“, asiente.

Julio José Iglesias cuenta cómo vivió su padre el comienzo musical de Enrique

El hijo mayor de Julio Iglesias también ha querido estar con Bertín en Marbella, donde le ha contado algunos detalles familiares que el gran público desconocía. Uno de los temas que más polémica levantan en la familia Iglesias es la supuesta enemistad que Enrique y su padre tienen desde hace años, un enfrentamiento que para muchos se debe a una cierta rivalidad artística entre ellos. “Hubo una sorpresa enorme cuando Enrique empezó a cantar, lo llevaba en secreto, y eso es algo que me parece muy bien. Yo lo supe un día que viajamos desde Madrid a Miami y me puso la maqueta de su canción ‘Si tú te vas’. Puede ser que lo hiciera así para que nadie le echase en cara de que lo habían ayudado“, narraba Julio, que añadía cómo le había sentado a su padre este gesto: “Mi padre siempre quiere saber todo, quiere controlarlo todo, y claro, que de repente un hijo suyo haga un disco sin él saber nada saber nada… El ya nos había adjudicado desde niños a cada uno una profesión: uno tenía que ser abogado, otro doctor… Ese hecho hizo que nos produjera cierta angustia el tener que decirle que queríamos ser cantantes”.

Ágatha Ruíz de la Prada da a conocer el secreto de su cambio físico

Ágatha Ruiz de la Prada no ha querido faltar a la invitación de Bertín Osborne. La diseñadora se ha unido a la fiesta para conversar con el cantante y sus dos invitados, Julio José y Mariló Montero. Portando uno de sus diseños más polémicos confeccionado a partir de una bandera de España, Ágatha confiesa estar en uno de los momentos más interesantes de su vida tras el divorcio con Pedro J. Ramírez. De unos meses para acá la imagen de la empresaria ha cambiado notablemente para dar paso a una figura más esbelta y un look más juvenil, una mujer renovada que ha querido revelar su secreto con los telespectadores. “¿Sabes cuál es mi dieta? Mi dieta se llama ‘shock diet’. Cuando tiene un shock adelgazas, está comprobado, y yo ahora estoy más tranquila y mucho más divertida”, contaba la diseñadora a Mariló Montero, con quien parece haber hecho buenas migas.

En las próximas semanas la majestuosa casa marbellí de Bertín irá incorporando rostros tan conocidos como Pocholo, Boris Izaguirre o Antonia Dell´Atte. Un entorno idílico para que los famosos abran su corazón con el cantante.