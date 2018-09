Arturo Fernández: “Ahora están prohibidos hasta los piropos”

A sus 89 años, Arturo Fernández sigue al pie del cañón. Estrena temporada teatral con 'Alta seducción' y se abre sobre su carrera y los problemas del acoso en el mundo del cine

Arturo Fernández se ha convertido por méritos propios en historia de los teatros y del cine español. A sus 89 años, el veterano actor se se vuelve a subir a los escenarios con la nueva temporada de Alta seducción. Antes de ello, atiende a los medios para valorar su carrera, los problemas del acoso en el mundo cinematográfico y la importancia del movimiento #metoo así como su nueva obra. Además, Arturo ha querido mandar un cariñoso mensaje a su compañera de profesión, Concha Velasco.

Pregunta: ¿Qué se va a encontrar la gente cuando venga a ver “Alta seducción” al teatro?

Respuesta: Se va a encontrar, entre otras cosas, una comedia muy importante, maravillosamente bien escrita, con unos diálogos fantásticos y sobre todo con un gran suspense. Se va a encontrar con grandes carcajadas y al mismo tiempo con grandes ternuras en los personajes, ese hombre que quiere ocultar la edad ante una mujer joven, luego las consecuencias son terribles. No quiero descubrir mucho el argumento, pero es muy realista, muy auténtica, los espectadores se sienten muy identificados con los dos personajes. Las mujeres, con Carmen del Valle, que es una actriz impresionante, y los hombres… quién no se ha podido resistir ante la mirada de una mujer bella. Ya es la segunda temporada que estamos en el teatro Amaya y creo que cuando encuentras un éxito, nunca sabes cuando van terminar. Aquí estaremos hasta el 10 de enero, luego pasamos a Sevilla, Valencia… me quedan muchísimas ciudades de España para que vean esta comedia.

P: Acabas de cumplir los 89 años, ¿Piensas cumplir los 90 encima del escenario?

R: Sí, si Dios quiere, los voy a cumplir en el escenario del teatro Jesús Quintero de Sevilla. Espero cumplir otros noventa, todo es proponértelo.

P: La actualidad manda, todo el mundo habla del movimiento Me Too, el acoso sexual en el cine, ¿crees que sigue existiendo?

R: Ahora está prohibido casi todo, hasta piropear a una mujer, que a mí me parece que si la piropeas con respeto, como siempre ha sido, no tiene que ofenderse. El acoso sexual a mí me parece que, de una manera, o de otra, siempre ha existido. Yo creo que hoy en día la educación, los buenos modales y la escala de valores, se han perdido un poco, es lamentable que eso ocurra.

P: ¿Crees que ha existido también en los hombres?

R: A mí nadie me acosó, ojalá una mujer, pero no, no he tenido esa suerte, de que una mujer me acose (entre risas).

P: Concha Velasco, compañera de profesión, ¿has podido hablar con ella o con sus hijos?

R: No, no he hablado con nadie, me parece que está ingresada, me enteré ayer casualmente que estaba debutando en La Coruña y que se puso muy indispuesta, pero Concha es una mujer muy fuerte, los de mi generación somos muy fuertes, estoy seguro de que dentro de unos días está en el teatro representando esa maravillosa comedia. Desde aquí yo le mando un beso, yo he trabajado con ella en muchísimas películas, en teatro no he tenido el placer de trabajar con ella, pero espero que algún día lo hagamos.

P: ¿Qué sueño le queda por cumplir a Arturo Fernández encima de un escenario?

R: Creo que todo lo que hago, para mí, está perfecto. Todas las comedias que hice hasta ahora, he sabido elegir esos autores que son verdaderamente importantes para que el público disfrute, lo importante en una comedia es el autor, si no hay un autor, ya puedes poner a los actores y actrices más importantes, que no harán nada. Hasta ahora estoy acertando, y con “Alta seducción” es un éxito.