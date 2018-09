El secreto más impactante de Asraf (GH VIP), al descubierto

Los masajes de Asraf provocaron la ruptura entre Isa Pantoja y Omar. Sin embargo, una nueva revelación pone al marroquí en tela de juicio

Asraf Beno ha pasado de ser el personaje más desconocido de la casa de ‘Gran Hermano VIP 6’ a uno de los concursantes con más importancia. Su relación con Chabelita provocó uno de los terremotos más intensos de estas primeras semanas. Pese a que todo quedó en nada, una tensa discusión con Omar Montes estuvo a punto de provocar un enfrentamiento físico entre ambos concursantes. La sangre no llegó al río y tras la gala tanto Asraf como Omar sentaron la base de una buena relación. Chabelita, mientras tanto, veía a su ex novio y a su ‘amigo especial’ desde las pantallas a muchos kilómetros de Guadalix. Sin embargo, durante el 24 horas, se ha desvelado un detalle que podría significar un bombazo. ¿Está Asraf Beno casado y con dos hijos?

“Asraf, ¿ya tenías dos, no? Que eras casado y todo me habías dicho”, soltó Miriam Saavedra ante el resto de concursantes, que se quedaron atónitos. Mónica Hoyos, archienemiga de Miriam, le preguntó al marroquí si era verdad. El ‘mister’ no llegó a articular palabra, pero sus gestos parecieron indicar que se trataba de la verdad. Una situación que cambiaría completamente los gestos y masajes que Asraf ha dedicado a Chabelita durante estas primeras semanas de concurso. De momento, ninguno de los integrantes de la casa de Guadalix ha querido hacer hincapié en la situación sentimental y estado civil de Asraf.

De enemigos… ¿A amigos?

Los que se quedaron viendo el 24 horas después de la gala de ‘Gran Hermano VIP 6’ pudieron ver cómo la relación de Asraf y Omar Montes pasaba del odio a casi la amistad. Según pasaban los minutos, los ánimos se iban relajando e incluso Asraf se permitió decirle a Omar que había decidido dejar a Chabelita demasiado pronto. La respuesta del de Pan Bendito fue el silencio. A la hora de dormir, ambos se despidieron con un saludo. ¿Será el inicio de una bonita amistad?