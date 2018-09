Gonzalo Miró opina sobre el enfrentamiento entre Malú y Amaia Montero

Amaia Montero dijo que Malú le llamó gorda

Gonzaló Miro es uno de los hombres más buscados en las últimas fechas, voz autorizada como pocas para hablar de la guerra abierta que han iniciado Malú y Amaia Montero a través de las redes sociales. El periodista deportivo mantuvo relaciones sentimentales con las dos, primero con la vasca y años después con la madrileña. Su presencia en el 10º aniversario de la fundación Emilio Moro ha servido como puente para preguntarle por este conflicto del que tanto se habla.

Él sabe muy bien cómo es cada una, pero evita posicionarse y no elige bando, aunque confiesa que está al tanto de todo lo que ha sucedido entre Amaia y Malú: “Ya me he enterado de que en estas últimas 48 horas han pasado cosas. Obviamente, conozco a las dos a la perfección y me parecería un error por mi parte y me parecería un error mostrar mi opinión, sería llevar gasolina a la hoguera”.

Gonzaló Miro es consciente de que su postura genera muchísimo interés, pero insiste en que prefiere mantenerse al margen: “Ya he tenido demasiado que ver en esta historia. Tengo mi opinión pero si la doy voy a incendiar todo un poco más. He hablado con ellas y lo que he tenido que transmitir lo he hecho, pero sin meterme en medio”, concluye.