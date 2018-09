La primera expulsión de la edición deja boquiabiertos a los concursantes.

Apasionante. Así ha sido la última gala de GH VIP6, una noche llena de emociones donde se ha desvelado el nombre de la primera expulsada de la edición: Chabelita. Discusiones, nuevas incorporaciones y giros de guión inesperados han marcado la segunda jornada de nominaciones en la casa de Guadalix de la Sierra, una intensidad que los concursantes han vivido en carnes propias. A continuación repasamos algunos de los momentos más trepidantes de la última gala del reality show:

Miriam Saavedra regresa a la casa tras derrotar a Chabelita

Boquiabiertos. Así se han quedado los compañeros de Miriam Saavedra tras verla regresar de la sala de expulsiones. Chabelita Pantoja se ha convertido en la primera eliminada de la edición, con la consecuente sorpresa de todos aquellos que confiaban en que la hija de la tonadillera contaría con el apoyo masivo de la audiencia. La autodenominada “diosa inca” ha roto en lágrimas tras comprobar que el público español la ha apoyado de forma masiva en su primera nominación, un momento muy especial para la ex de Carlos Lozano que minutos después volvía a verse las caras con sus compañeros. “¡Hola chicos!”, decía Saavedra al entrar al salón de la casa de GH VIP, un instante en el que el resto de ‘VIPS’ han volteado la cabeza sin dar crédito a lo que veían sus ojos. Sus gestos no podían maquillar el sentimiento de frustración que los invadía tras conocer a la noticia, especialmente Mónica Hoyos que comprobaba como su archienemiga se libraba de una dura nominación.

Omar Montes llega a Guadalix para ‘liarla’

Oriana Marzolli ya tiene sustituto en GH VIP6. Omar Montes se convierte desde este jueves en concursante de pleno derecho, una entrada que ha coincidido con la salida de la que hasta ahora era su chica, Chabelita Pantoja. La pareja ha podido hablar durante unos minutos para concretar los términos en los que está su relación actualmente, un amor que ambos dan por roto a consecuencia del ‘escarceo’ que la joven ha mantenido en los últimos días con Asraf Beno. “Yo he venido a decirte que para volver contigo tienes que nacer 20 veces, ni aunque fueras Beyoncé estaría otra vez contigo”, decía el reggeatonero a la hija de la tonadillera que negaba cualquier atisbo de infidelidad. “No me esperaba que me hicieras esto, la verdad. Después del numerito que me has montado siento que he perdido el tiempo aquí, y eso no es lo que más me molesta, sino tener que dar la razón a la gente que me avisaba de cómo eres”, decía Chabelita.

Tras la salida de la primera expulsada, Omar se veía frente a frente con Asraf. Un encuentro donde se ha masticado tensión de alto voltaje. Desde un principio la agresividad verbal ha estado presente, una subida de tono que ha tenido que frenar Jorge Javier ante lo que parecía el comienzo de una pelea física. Finalmente los dos chicos han decidido fumar la pipa de la paz, una cordialidad que ambos han celebrado charlando hasta altas horas de la madrugada. Un problema menos para Chabelita,según ha afirmado ella misma, que de nuevo es una mujer soltera.

Aramís Fuster quiere dejar GH VIP6

La bruja no aguanta más. La última semana de Aramís Fuster en la casa de GH VIP6 no ha sido precisamente placentera debido a un gran bajón anímico que ha sufrido.”Jorge Javier en los últimos días he perdido el que es mi bien más preciado, he perdido mi alma y la tengo que recuperar para volver a ser yo”, decía la vidente, que pedía encarecidamente a sus compañeros que la nominasen. “Sé que lo que necesito no me lo podéis dar aquí. Necesito soledad, y es que es muy complicado vivir con tanta gente tras estar sola durante 7 años”, añadía compungida la autodenominada “máxima autoridad mundial en materia de ocultismo”, que esta semana es una de las tres nominadas junto a El Koala y Miriam Saavedra. Habrá que esperar para ver si con el paso de los días Aramís se encuentra consigo misma y vuelve a tener ganas de continuar en la competencia.