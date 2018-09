La joven ha culpado a su madre por su salida.

Rota de dolor. Así se ha quedado Chabelita Pantoja tras escuchar las declaraciones que su madre vertió sobre ella hace poco menos de dos semanas. La joven rompía en llanto tras oír frases como: “No le consiento que llegue a las 4, a las 5, o las 6 de la mañana”, “No me gusta el estilo de vida que lleva mi hija” o “prefiero que esté en reality, por lo menos sé donde está”, unas palabras que le han llegado a lo más profundo de su corazón. El aislamiento que le ha proporcionado la casa de Guadalix de la Sierra ha tenido a Chablita totalmente ajena a lo que sucedía en el exterior, un huracán mediático que ha resultado ser todo shock para la joven.

“No sé que decir. Mi madre no me había dicho eso nunca en persona, ahora entiendo porqué estoy aquí hoy“, esbozaba la hija de la tonadillera sin poder contener las lágrimas. Jorge Javier Vázquez trató de consolar rápidamente a Chabelita, que seguía hablando: “Tengo un hijo de cuatro años y voy a darle todo el amor que a mí me ha faltado”, una frase que ha dejado estupefactos a todos los presentes. “Lo he tenido todo en esta vida, todo lo que he querido. He sido una niña muy caprichosa y todo lo que yo pedía me lo daban, pero me ha faltado esa complicidad y ese acercamiento con mi madre. Creo que no ha sido el momento, no digo que no tenga razón y sé que sufre como madre, y yo también lo soy, pero no era el momento para hacerme eso y más sabiendo que yo estoy en un concurso”, decía la hija de Isabel Pantoja visiblemente afectada y con Dulce -que estaba frente a ella envuelta en lágrimas-.

“No es así, ella no lo sabe tampoco. Ella se basa en lo que ve en la tele, tampoco tenemos una relación como para contarnos estas cosas. Ella no está cuando llego a esas horas, ella no está cuando yo recojo el niño y lo llevo a mi casa, ella no está en momentos familiares. Y me duele”, añadía la primera expulsada de GH VIP6. “¿Te ha defraudado la llamada?”, le preguntaba el presentador, a lo que ella respondía: “Estoy triste pero es mi madre. Donde estoy, todo lo que tengo y lo que soy, se lo debo a ella. No le guardo rencor ni mucho menos, lo entiendo perfectamente y sé que cuando salga de aquí hablaremos, pero creo que era mi concurso y no me merecía esto“. El dolor de la joven era patente, algo que los telespectadores pudieron comprobar viendo a una Chabelita muy alejada del gélido caparazón que en muchas ocasiones la caracteriza.

“Es mi madre y ya está. Hoy no quiero hablar con nadie, no quiero nada….” decía la joven destrozada, que acto seguido recibía un cariñoso abrazo de la que fue su niñera Dulce Delapiedra. “Son muchas emociones y pensé que lo tenía todo controlado pero…”, terminaba diciendo la hija pequeña de Isabel Pantoja, que ha vividoo en su salida del reality el mayor disgusto de toda su trayectoria en televisión.