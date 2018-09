La artista deja en el aire la posibilidad de visitar Telecinco esta noche.

Todos los ojos están puestos en Isabel Pantoja. Según ha adelantado el programa Sálvame la tonadillera se ha desplazado a Madrid este mismo jueves, un viaje que para muchos tiene una sola finalidad: recibir a su hija. Chabelita está nominada junto a Miriam Saavedra, un duelo de pesos pesados en GH VIP que podría acabar con la expulsión de la joven. ¿Tendrá la artista la intención de recoger en plató a su hija?

Las llamadas de Isabel Pantoja a Telecinco en las dos últimas semanas nos han hecho conocer el parecer de la tonadillera sobre algunos aspectos que rodean la vida de su hija, unas declaraciones que han sido muy polémicas. “Prefiero que mi hija esté en el reality. Por lo menos sé donde está”, afirmaba la artista notablemente compungida. Pero esto no acabó aquí, el pasado domingo la organización de GH VIP anunció que Chabelita escucharía las palabras que su madre dijo en el programa Salvame, un hecho que no sucedió. La artista llamaba en directo durante El Debate para hablar con la joven desde la casa de Guadalix de la Sierra, un gesto que anuló por completo la primera idea de la productora.

Lo que parece ser un hecho es que Isabel Pantoja ha cogido gusto a llamar a Mediaset, y muestra de ello es que el pasado lunes la cantante volvió a ponerse en contacto con su programa de cabecera (Sálvame). “El día que salga pondré un coche en la puerta de Telecinco y me llevaré a mi hija de la mano conmigo”, decía la intérprete de ‘Se me enamora el alma’ a Kiko Hernández, unas palabras que dentro de unas horas podrían cobrar todo el sentido. En caso de que Chabelita resulte ser la primera expulsada de GH VIP la posibilidad de que escuche en directo las palabras que su madre dijo sobre ella es más que probable, un hecho que solo podría impedir la presencia de la cantante en el plató. ¿Está tratando la tonadillera pactar con la cadena?, ¿Veremos a Isabel Pantoja recibiendo a su hija en plató?, ¿Se reencontrará con Jorge Javier Vázquez? Muchas son las preguntas que quedan en el aire a la espera de saber si Chabelita es, o no, la primera concursante eliminada del reality.