El detonante que hizo estallar la guerra entre Amaia Montero y Malú

Amaia desveló un detalle de la vida privada de Malú que poco gustó a la artista.

El enfrentamiento entre Amaia Montero y Malú ha saltado de las redes sociales a todos los medios de comunicación. Twitter se ha convertido en el campo de batalla donde la vasca ha querido dirigirse hacia su compañera, después de que esta la mencionase en una entrevista en la que habló sobre su estado físico. “Sigue ese machismo de que la chica tiene que ser la perfecta, la guapa, la potente, la tal. Yo me he negado durante toda mi vida a ese tipo de canon, es que te destruye. Y lo de Amaia Montero me parece genial: ¿Por qué Amaia tiene que estar delgada?“, dijo la coach de ‘La Voz’. Palabras que hicieron estallar este mismo martes a la primera vocalista de La Oreja de Van Gogh:“A la Victoria Secret de Malú: ¡Ojalá que todas fuéramos tan guapas y, sobretodo tan delgadas, como tú!”. Una publicación que rápidamente contó con decenas de comentarios donde algunos usuarios quitaban la razón a Amaia y justificaban las palabras de Malú, gesto que la donostiarra no ha querido dejar pasar: “Ni protagonismo ni hostias. Me ha llamado gorda y punto”.

Esta disputa pública ha hecho saltar todas las alarmas sobre la verdadera relación que existe entre las artistas, dos mujeres unidas por un pasado en común: Gonzalo Miró. En el año 2011 el hijo de la desaparecida Pilar Miró y Amaia Montero daban por finalizada su relación sentimental después de dos años, lo que supuso un mazazo para la cantante ya que parecía haber encontrado la estabilidad junto al presentador. Cuatro años después de su ruptura los rumores apuntaron a que Gonzalo estaba comenzando un noviazgo con Malú, informaciones que jamás fueron confirmadas por los protagonistas del romance. La que sí habló alto y claro sobre el idilio fue la propia Amaia Montero, que fue preguntada en la gala de premios Cadena Dial -evento al que también acudió la intérprete de ‘Aprendiz’- sobre la nueva ilusión de Miró: “Lo sé, por supuesto, que han comenzado una relación y yo les deseo todo lo mejor. A los dos les tengo mucho cariño y ¿Qué hay más bonito que enamorarse?”, asentía la artista. Sin embargo estas declaraciones no sentaron nada bien a la sobrina de Paco de Lucía, pues siempre ha sido muy celosa de su intimidad.

De este modo Malú, que guarda con gran recelo cada uno de los detalles que rodean su vida privada, veía como la ex de su chico aireaba uno de sus secretos mejor guardados. Desde ese momento la prensa ya consideró oficial la relación entre Gonzalo y la cantante, que tuvieron que comenzar a esquivar a los paparazzis que querían capturar su amor. Las rencillas entre las dos mujeres parecen haberse perpetuado en el tiempo, pese a que ni la una ni la otra conserva su relación sentimental con el hijo de la directora de televisión. Prueba de ello, la guerra 2.0 que las dos cantantes han comenzado a principios de esta misma semana.