Este jueves todas las miradas se centraban en Pedro Duque, actual ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. ¿El motivo? La compra de un chalet en Alicante que, según Okdiario, estaba a nombre de una sociedad instrumental para eludir impuestos. Sin embargo, el astronauta no estaba solo en este escándalo y es que, tal y como revela el medio, su esposa, María Consuelo Femenía Guardiola (53), también estaría implicada al aparecer como administradora única de la sociedad patrimonial Copenhague Gestores de Inmuebles SL. Aunque su nombre no es desconocido, pues Consuelo fue nombrada como embajadora de España en Malta tan solo días antes de que Pedro Sánchez pensara en Pedro Duque como ministro. De hecho, en ese instante viajó al país mediterráneo para comenzar con su nueva andadura profesional.

No obstante, su carrera profesional es muy extensa. La mujer de Pedro Duque además de ser directora de Cooperación para Americana Latina y Caribe en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), también ha hecho labores en las embajadas de diferentes países como Nicaragua, los Países Bajos y Rusia, siendo este país el lugar en el que se conocieron marido y mujer.

La pareja tiene tres hijos, pero no han trascendido datos sobre ellos. Ahora Pedro junto a su mujer tendrá que hacer frente a la ‘fobia’ que él mismo reveló hace tres años en ‘Viajando con Chester’. Viajar al espacio le cambió la vida hasta tal punto que su vida dejó de ser la misma: “Cuando volví, ya no era el mismo. Todo el mundo se te acerca a preguntarte cosas. Ya no podía ir a un restaurante normal y estuve no sé cuántos años sin ir en metro, porque era horroroso”. Quizás ahora también esté deseando ‘desaparecer’ del foco mediático.