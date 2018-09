El retorno de Carlos Lozano a GH VIP cada vez más cerca

¿Entrará Carlos Lozano en GH VIP en caso de que Miriam se salve de la expulsión?

Carlos Lozano tiene una posición nada cómoda en estos momentos. La guerra abierta de sus dos exparejas en la casa de Guadalix de la Sierra le han vuelto a colocar en el punto de mira, y es que la enemistad que mantienen Miriam Saavedra y Mónica Hoyos lleva su nombre y apellido. Esta semana la peruana está nominada con su paisana Isa Pantoja, lo que significa que una de las dos abandonará GH VIP este jueves.

Lo cierto es que Miriam no está teniendo un reality nada fácil, la joven -que entró tres días después a que sus compañeros- no fue bien recibida por el resto de ‘VIPS’, en especial por su archienemiga Mónica Hoyos a la que muchos acusan de ser la culpable del aislamiento de la joven. Look se ha puesto en contacto con Carlos Lozano para saber si apoya o no a su exnovia -con la que ha tenido algún que otro encontronazo en televisión- en su primera nominación. “Quiero que se quede Miriam porque sé que a ella le hace mucha ilusión estar ahí y le hace falta el dinero, además que la tengo cariño”, decía el presentador. “Apoyaría de la misma manera a Mónica si fuera ella la nominada, más allá de todos los problemas que hemos tenido”, añadía Carlos. Una postura que seguramente no guste demasiado a la madre de su hija, que en muchas ocasiones ha alegado que sentía dolor al comprobar el no posicionamiento de Lozano.

Muchas son las voces en redes sociales que piden la entrada de Carlos Lozano a la casa de GH VIP, que vendría significar su regreso al programa donde en 2016 quedó segundo finalista. A la pregunta de si accedería a pisar de nuevo la casa más famosa de la televisión, Lozano responde: “Depende. Como concursante no lo haría, pero de visita claro que sí. Hay cositas pendientes que hablar con ellas”. No cabe duda de que la posible visita de Lozano tiene un gran valor añadido puesto que, de salvarse Miriam de la primera expulsión, se vería cara a cara con las dos mujeres que más han marcado su vida en los últimos años. Habrá que esperar para saber si la audiencia salva a la peruana y si finalmente Carlos Lozano hace su aparición estelar en el reality show.