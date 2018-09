La ‘pullita’ de Aitana a Ana Guerra en su visita a OT 2018

La triunfita ha interpretado su éxito 'Teléfono' en el escenario de OT 2018

La primera gala de OT 2018 ha contado con la visita de una de las grandes triunfadoras de la pasada edición, Aitana Ocaña. La joven catalana ha vuelto a pisar el escenario que la ha visto nacer como artista, esta vez para cantar su exitoso ‘Teléfono’, una de las canciones más exitosas del pasado verano. En las redes sociales se ha comentado lo nerviosa que parecía estar Aitana, una inseguridad que le ha pasado factura en su interpretación vocal.

Aitana cantaba mejor cuando estaba en la academia. #OT18Gala1 — Turu Ikoh (@turuikoh) 26 de septiembre de 2018

La peor actuación de Aitana en ese plató. #OT18Gala1 — Ailo (@AiloSawyer) 26 de septiembre de 2018

¿No se le puede nominar a Aitana? #OT18Gala1 — 𝗖𝗛𝗢𝗟𝗔 𝗣𝗢𝗪𝗘𝗥 (@ChouBisnes) 26 de septiembre de 2018



Una vez terminada la actuación Roberto Leal ha charlado con la joven durante unos minutos, en los que le ha preguntado sobre algunos asuntos de su futuro profesional más inmediato. “He grabado en Los Ángeles, aunque allí lo que más he hecho ha sido componer. Estamos componiendo canciones de estilo muy variado, aún me estoy encontrando a mí misma”, decía Aitana. Acto seguido el presentador continuaba la conversación citando a Ana Torroja, una referencia que ha confundido a la cantante. “Ana me ha apuntado algo…”, decía Roberto, a lo que Ocaña interrumpía diciendo: “¡Pensaba que decías Ana Guerra! Y digo jo, es que está en todo”. Estas palabras han creado controversia en Twitter, donde muchos han interpretado esta reacción como un signo de hartazgo. ¿Están cansadas la una de la otra tras compartir escenario durante meses? La pregunta queda en el aire.

Las primeras nominaciones de OT 2018

La primera gala de esta edición de ‘Operación Triunfo’ ha dejado paso a los primeros nominados del talent-show. Noelia ha sido elegida la favorita del público, una ventaja que la ha dejado exenta de la valoración del jurado, mientras que África, Joan Garrido, Sabela y Alfonso han salido nominados. África fue la salvada por los profesores y Juan Garrido por sus compañeros, una noticia que han recibido con gran alegría. Lo que ya es un hecho es que esta semana Alfonso y Sabela medirán sus fuerzas para logar continuar en la academia de OT 2018, un sueño que se truncará para uno de ellos en la gala del próximo miércoles.