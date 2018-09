La salvación de El Koala, el ultimátum de Omar Montes a Chabelita y la gran bronca de Miriam Saavedra en GH VIP

El Koala ha sido salvado el primer salvado de la nominación.

La última entrega de el ‘Límite 48h’ de GH VIP ha caldeado el ambiente de cara al próximo jueves. Miriam Saavedra y Chabelita Pantoja se batirán en duelo para conseguir permanecer en la casa de Guadalix de la Sierra, una carrera que ha abandona el Koala tras ser salvado por la audiencia. Pocos presagiaban que el músico se libraría de la sala de expulsiones, pero finalmente serán dos las mujeres que la inaugurarán -un hecho que viene siendo habitual en otras ediciones-.

A tan solo dos días de vivir la primera expulsión los ánimos están muy caldeados, situación que ha provocado que se desencadenen varias disputas en directo. Repasamos los momentazos de la última hora del reality:

Duelo de titanes: ¿Miriam Saavedra o Chabelita Pantoja?

La suerte está echada. Una de estas dos mujeres será la primera expulsada de GH VIP6, una nominación complicada dado que ambas se han convertido en dos de los focos más importantes del concurso. Casi todos los habitantes de la casa de Guadalix pensaban que Chabelita sería la primera salvada, un hecho que finalmente no ha sido así. “Estoy nerviosa, pero bueno…”, decía la hija de la tonadillera tras recibir la noticia, mientras que Miriam Saavedra se entregaba a Dios y a la audiencia: “Que el público decida y que sea lo que Dios quiera”. El aislamiento de la ex de Carlos Lozano por parte de sus compañeros han convertido a la peruana en una de las concursantes más queridas y comentadas en las redes sociales, una notoriedad que comparte con su compatriota Pantoja, que entre amoríos y llamadas de su madre ha dirigido la expectación hacia ella. Queda por esperar la decisión de la audiencia, que se encuentra dividida entre el apoyo a Saavedra y las ansias por conocer más del ‘culebrón Chabelita’.

Omar Montes da un ultimátum a su novia Chabelita

El último novio de Chabelita parece haber cogido gusto a la televisión. Tras pisar el pasado lunes la casa de GH VIP para reencontrarse con su chica, Omar Montes ha estallado. Su conversación con la joven se resumió a besos, abrazos y arrumacos, unas muestras de cariño que horas después la hija de la tonadillera ha dirigido hacia otro chico, Asraf Beno. “Yo no quise preocuparle y no le comenté nada sobre el tema para quedar cómo un caballero, pero a los 10 minutos ya estaba así con el otro. No tengo necesidad, yo no soy como Alberto Isla ni como el Albalá, yo soy cantante y tengo un oficio“, decía el reggeatonero, que lanzaba un ultimátum a Chabelita: “Hasta que yo no la deje en persona soy su novio. No voy a dejarla por televisión, tengo 30 años y no soy ningún niñato. Yo no puedo estar con una mujer que no me respete, y mucho menos que no se respeta a sí misma”, asentía. El madrileño mantiene que el acercamiento del Mister hacia su chica no es más que una estrategia, algo que le molesta enormemente: “Asraf dijo que no le gustaba Isa en el casting, y está con ella porque sabe que le está dando fortaleza en la casa. Él, que es moro como yo, tendría que tener valores y no acercarse a la mujer de otro“, afirma el cantante, que minutos después escuchaba a su chica diciendo que tras su visita ponía en duda su noviazgo. ¿Está haciendo aguas esta relación?

La guerra de Miriam Saavedra con sus compañeros

La exnovia de Carlos Lozano no está teniendo un concurso nada fácil. Su entrada tardía y la presencia de Mónica Hoyos ha provocado que muchos de sus compañeros tengan una opinión de ella que poco la favorece. El enfrentamiento entre las dos mujeres del presentador parece haberse trasladado a muchos de los concursantes, que apoyan incondicionalmente a Mónica dejando aislada a Miriam. “Desde antes de que entrara Miriam había un ambiente de alerta por su llegada”, decía el Koala, unas palabras que no han gustado a la presentadora peruana. “Me gustaría que fuéramos más objetivos. ¿No está claro que antes de entrar Miriam ya estaba un pifostio liado y había que posicionarse?”, continuaba el cantante consiguiendo el aplauso del público. Todo esto desembocó en un reguero de reproches y ataques a Saavedra, que no dudaba en contestar uno a uno a los compañeros que se dirigían a ella: “Yo lo único que hago es contestar a los ataques. Si no les gusta se aguantan”. Contra todo pronóstico Verdeliss salió en defensa de la peruana, aportando su opinión sobre el asunto: “Si es verdad que ella se excede en algunas expresiones, pero yo sí que veo que por ser ella no se le permiten algunas cosas. Me parece que a ella no se le consienten algunas actitudes que a mí por ejemplo sí, o a cualquier otra persona”, un alegato que Hoyos intentó de nuevo derribar: “Una cosa es que yo no admita las provocaciones hacia mi y otra que metáis a mis compañeros”. Desde ese momento todo se convirtió en gritos y acusaciones cruzadas que la autoproclamada ‘reina inca’ combatió a golpe de esa verborrea que la caracteriza. Un nuevo episodio en las desdichas y desventuras de estas dos mujeres unidas en la misma casa y por el mismo hombre.