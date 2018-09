Anabel se rompe tras su abandono de ‘Sálvame’: “Ahora no puedo volver”

Un día después de la tercera llamada de Isabel Pantoja, su sobrina Anabel Pantoja reveló que abandonaba para siempre ‘Sálvame Diario’. Anunció su salida después que Kiko Hernández revelara que la colaboradora había sufrido amenazas por parte de su primo Kiko Rivera y es que, según él, escuchó una conversación en la que el Dj acusaba a su prima de moverse por dinero, de no haber sido capaz de cortar la llamada y le dijo que no volvería a hablarle en su vida. Horas después ambos lo desmintieron y salieron en la defensa del otro. Sin embargo, este miércoles se ha filtrado el vídeo en el que Anabel mantiene una conversación telefónica de alta tensión. En ella la joven dice “Soy culpable. Me da igual”. “No me lo merezco y menos después de cómo he respondido. Tengo mis fallos, pero no soy mala persona ni horrible”, añadía.

Aunque no se ha emitido el vídeo íntegro al escucharse algunos insultos, estas imágenes prometen dar de qué hablar. Minutos antes de su emisión, Anabel entraba por teléfono completamente rota. “No me compensa ir a Sálvame. Se me han juntado muchas cosas y quiero velar por mi salud”, ha confesado. Ella misma calificaba la situación como “desagradable” y aclaraba que se “se encuentra mal por muchas situaciones”. “No voy a tener una guerra con Kiko, no estoy amenazada por nadie, no quiero estar en medio de nada”, ha comentado. “Ahora no puedo volver”, ha dicho.