Verdeliss hace público un episodio de ‘bullying’ en GH VIP6

La convivencia en la casa de Guadalix de la Sierra está teniendo sus más y sus menos. Los concursantes de GH VIP ya llevan casi dos semanas de cautiverio, un tiempo en el que se han ido formando varios grupos en los que algunos parecen no terminar de encajar. En el blog al que todos los ‘VIPS’ tienen acceso para compartir sus confidencias con los espectadores, Verdeliss ha escrito un texto donde revela un desagradable episodio. La youtuber considera que su compañero El Koala ha sido injustamente tratado por el resto de famosos durante la madrugada del pasado lunes, una noche en la que la los chicos de GH VIP6 consiguieron uno de los bienes más preciados en la casa: los colchones.

“Se nos premió con colchones para la habitación vacía. En ella dormían más personas que las destinadas, ocho en lugar de siete, y cuando llegó el momento de descubrir la nueva estancia ya acomodada los más raudos y avispados se adueñaron de un colchón, sobrando un huesped”, explicaba la influencer que seguía contando: “Magia potagia ¿quién salió perdiendo? Obvio, El Koala, precisamente por ese carácter más afable y menos enrevesado”.

“Siempre he pensado que no debo entrometerse en asuntos que no me competen, que aquí somos adultos y capaces de defendernos…pero honestamente me costó horrores presenciar la escena y morderme la lengua. Supongo que si fuera un hijo mío hubiera sacado mis garras de loba, no fue ni justo ni moral. No le dejaron opción, en el ambiente se respiró un ‘nos sobras'”, cuenta Verdeliss que describe una situación en la que el los integrantes de ese dormitorio intentaron convencer a El Koala de que su cambio de habitación era lo mejor para él. Una historia que la influencer ha contado con un poso de frustración y desasosiego por no ser capaz de plantar cara en el momento de los hechos.