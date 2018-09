El desplante de Paula Echevarría a Pelayo Díaz en el día más importante de su vida

Todo estaba listo para que acudieran a la boda, pero finalmente no acudieran.

#pelandy ha sido el hashtag del fin de semana. Pelayo Díaz (32) y su pareja, Andy Mc Dougall se han dado el ‘sí, quiero’ en una boda en la que el misterio lo cubría todo. Hace solo dos semanas Pelayo lo dejaba muy claro en el programa ‘Ya es mediodía’, había firmado una exclusiva para su boda y tomaría las medidas necesarias para que no se filtrara detalle alguno. La pareja se esforzó por lograr el objetivo, pero no pudo ser. Y hubo a quién no le sentó demasiado bien.

El primer paso fue avisar a todos los invitados, y el segundo poner una consigna antes de llegar a la finca en la que era obligatorio dejar el teléfono móvil y el documento nacional de identidad para poder pasar. De ahí que todos los invitados que han querido subir a Instagram su look, lo hayan hecho fuera de la finca, en un secarral que se repite en todas y cada una de las imágenes, excepto en las de Mario Vaquerizo, Alaska, Bibiana Fernández y la propia Paula Echevarría. Ellos prefirieron no acudir al enlace, tal como LOOK ha podido confirmar en exclusiva. Por ahora se desconoce el motivo.

Fueron ausencias muy notorias y que probablemente ni Pelayo ni Andy esperaban. Ni Alaska, ni Mario Vaquerizo, ni su inseparable amiga Bibiana Fernández, ni Paula Echevarría estuvieron a su lado. Su sitio estaba designado en una mesa muy grande, todos en la misma, y entre los invitados que si asistieron se quedaron los huecos vacíos. Todo el mundo sabía a quién pertenecían porque el nombre de los que deberían haber ocupado esas sillas estaba serígrafiado en los cartelitos correspondientes, lo que llevó a pensar que avisaron a última hora de que no irían, o ni siquiera avisaron, porque de ser así habrían retirado su cubierto.

Paula Echevarría contó a través de sus stories que se había enganchado a ‘Juego de Tronos’ y ese era su plan de sábado. Alaska no se pronunció y Mario si tenía una buena excusa, la noche del sábado actúo con las Nancys Rubias en Granada. Bibiana, por su parte, optó por ir de concierto como plan de fin de semana, el de Miguel Poveda, acompañada de Fernando Tejero, Manuel Bandera y Marisol Muriel. Para los cuatro fue un fin de semana más, para Pelayo el más importante de su vida. La razón por la que no quisieron compartirlo con él queda en su intimidad, pero la evidencia es que no estuvieron en El Escorial, lugar del evento, junto a su amigo.