Isabel Pantoja llama por tercera vez: “Dulce es la mayor decepción de mi vida”

Dos días después de la entrevista de Dulce Delapiedra en Sábado Deluxe, Isabel Pantoja ha vuelto a intervenir en Mediaset. La tonadillera ha atendido este lunes, sin reparo alguno, al colaborador de Sálvame, Kiko Hernández, horas después de su llamada de ánimo a Chabelita. Muy cómoda, la cantante ha respondido a todas y cada una de las cuestiones durante 45 minutos al teléfono. Tras confesar que la que fuera su empleada de hogar ha resultado ser la mayor decepción de su vida, se ha mostrado dolida al hablar de ella. “Nunca hubiera imaginado que fuera a salir en la tele (…) Me ha traicionado en todo, yo no sé lo que le ha gustado, lo que le ha pasado”, ha dicho. “Yo no quiero mal para ella. Sé que quiere a mi hija, que quería a mi hijo y que me quería a mí. Fue maravillosa, estupenda, cuando me iba a América yo le dejaba mi casa, una carta para cada uno, las llaves, todo en sus manos. Fíjate tú si tenía confianza en ella”, ha confesado emocionada Isabel.

Se siente dolida y decepcionada con ella, pero eso no ha evitado que haya interpuesto una demanda a Dulce. Fue horas antes de la intervención de Dulce cuando le llegó una notificación a su hotel, lo que provocó que en su entrevista estuviera en estado de shock. “A esta señora es imposible notificarle porque no se sabe dónde vive. Llevamos meses detrás de ella y cada vez que iba al programa era un sábado y solo se entrega ese día si es penal. Entre semana estaba ilocalizable. Ella estaba en el hotel, pero no quería abrir la puerta y el recepcionista tuvo que subir para que abriera con la tarjeta la puerta y firmara. La demanda ya está notificada. Sé todo esto porque allí estaba mi abogada”, ha explicado Isabel.

Por otro lado, Pantoja dice ser conocedora de los sentimientos que Dulce tiene por su hija actualmente así como por ella y por su hijo en el pasado: “Sé que quiere a mi hija, sé que me quería a mi hijo y a mí. Siempre dije que ella fue una maravillosa mujer, una trabajadora estupenda. Le dejaba mis hijos, las llaves de todo. Todo, todo en sus manos. Yo no acuso a ella de lo que está haciendo mi hija”. “Fue una de las personas que más he querido, era impecable y jamás podré decir nada malo de ella, nunca”, ha añadido.

Además, Isabel ha explicado que Dulce no debería haber roto su silencio, pues cuando entró a trabajar con ella firmó un contrato. “Dulce tenía un contrato de confidencialidad conmigo y se lo ha saltado. Si ella lo ha perdido, yo no. De ninguno. Esa es la realidad”, ha apuntado.

La tan comentada diferencia entre sus hijos

La tonadillera ha querido dejar claro que para ella sus hijos son exactamente iguales y que les quiere por igual.”Yo reñí a mi hijo porque no me gustó que hablase de su hermana. Ellos hoy en día se llevan maravillosamente bien, sin ningún problema. Pero mi hijo no ha permitido que nadie hable de mí y mi hija sí, esa es la única diferencia que existe”, ha dicho.