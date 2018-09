La cantante también habla sobre la posibilidad de vivir con su hija

“Estoy muy relajadita”. Así entraba en televisión Isabel Pantoja por tercera vez en diez días. Kiko Hernández marcó su número y la tonadillera no dudó en descolgar el teléfono para volver a dar la cara, tan solo unas horas después de hablar con su hija en ‘GH VIP’. La primera intervención tuvo lugar el pasado 14 de septiembre y la cantante ha confesado que”entré en el programa con toda mi alma, mis ganas y desinteresadamente”. De hecho, ha dejado caer la gratitud de Paolo Vasile con ella: “Recibí cuatro docenas de rosas rojas de tallo largo de vuestro jefe. Lo hizo dándome las gracias por la audiencia y diciéndome que quería un acercamiento conmigo”.

Entre otros asuntos, Isabel Pantoja quiso opinar sobre el novio de su hija Chabelita, que esta misma noche dispondrá de una hora dentro de la casa de ‘Gran Hermano’ para ver a su chica. Belén Esteban le ha preguntado qué le parece Omar Montes para Chabelita y la cantante ha contestado con rotundidad: “No me gusta para mi hija. A lo mejor luego es un ser humano estupendísimo, no lo sé, pero para Isa no me gusta. Dios quiera que mi hija reaccione y le salgan las cosas bien a los dos”.

La llamada a Chabelita

La intérprete de ‘Marinero de Luces’ sabía que entrar en directo en ‘GH VIP’ le iba a acarrear críticas: “Si llamo a mi hija porque la llamo y sino la llamo porque no soy buena madre. Llamé porque me lo había pedido tres veces ya en el confesionario. Iban a ponerle un fragmento de mi primera intervención del otro día en Sálvame y dije que no. Yo podía entrar y así lo hice”. Sobre su acercamiento incondicional a Techi, la Pantoja reconoció que: “Yo le dije que no se enganchara a una persona porque irán saliendo uno a uno. Si sale Isabel aquí estará su madre”.

¿Irá a buscarla al plató?

Los colaboradores de Sálvame han querido averiguar si Isabel Pantoja planea ir a recoger a Isa el día que salga de ‘GH VIP?: “No puedo forzar eso porque no sería justo para los concursantes ni para el público que se está gastando el dinero. Pero te aseguro que en la puerta de Telecinco estará el coche de su madre esperándola”, ha dicho con firmeza.

¿Vivirían juntas?

Isabel ha dejado muchos titulares, pero sobre todo ha llamado muchísimo la atención la cercanía con la que ha hablado de la posibilidad de que Chabelita y ella vivan juntas a medio plazo: “Mi hija no vive conmigo es porque cumplió los 18 años y tiene su niño, su vida. Ella sabe que me voy a ir con ella. Si me tengo que ir a vivir con mi hija o ella conmigo, se hace y no pase nada”. Eso sí, no viviría con la pareja de su hija porque no quiere ser un estorbo. La Pantoja le ha cogido el gusto a dejar las cosas claras y no parece que esta vaya a ser su última aparición.