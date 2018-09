El ex de Chabelita Pantoja entierra el hacha de guerra con la tonadillera.

La relación de Alberto Isla con los Pantoja nunca ha sido especialmente buena. Le conocieron cuando Isa Pantoja ya estaba embarazada de su hijo, y aquellos no fueron momentos fáciles. Su relación con Isa fue una montaña rusa y antes de que el pequeño Alberto cumpliera el año ya lo habían dejado. Él contó la ruptura y más intimidades de las que a ella le parecían oportunas en televisión y eso provocó que ni Isa, ni su familia, quisieran volver a tener relación con él. Pero el tiempo todo lo cura, y lo cambia.

Y así ha sido. A finales del pasado verano la expareja sorprendía con un romántico viaje a París a solas. Una semana después confirmaban que se habían dado una segunda oportunidad. Isa parecía feliz, sentía que había completado su familia y no dejaba de destacar lo tranquila y segura que estaba al lado de Alberto. Pero no todos perdonaron con tanta facilidad. Isabel Pantoja, que tenía una denuncia puesta contra él, siguió adelante y fue más allá, se negó a dejar que acompañara a Isa a la cena de Nochebuena en Cantora. No fueron ninguno de los dos.

Cuando el de Sanlúcar de Barrameda participó en Supervivientes, pidió matrimonio a Isa, e hicieron una boda figurada en Honduras, Kiko Rivera entró en directo y le dedicó unas bonitas palabras a su hermana en las que afirmaba que le apoyaría. Pero de su madre ni rastro, a Isabel Pantoja le ha costado mucho más pasar página.

En la ya famosa llamada del viernes 17 a Sálvame dio la pista, dijo que su nieto estaba con quien mejor podía estar, con su padre, y que ella le vería cada fin de semana. Ahora LOOK puede aportar las imágenes que confirman que el hacha de guerra ha quedado enterrada. Con toda normalidad, el viernes 21, Alberto Isla cogió el coche y puso camino a Cantora para dejar a su hijo allí hasta el domingo, Anabel le estaba esperando, Isabel se encontraba en Valencia amadrinando un evento, pero a las 12 de la mañana del día siguiente ya estaba a su lado. Ahora es todo cordialidad, incluso buen rollo.

En esto, Dulce está de acuerdo. Ella perdonó hace mucho las faltas del joven y le defiende públicamente y en privado con uñas y dientes. Cree que Alberto es la persona más indicada para ‘su niña’. Y más ahora, que dice haber cambiado, que se dedica a ejercer de padre y a hacer deporte y que ha encontrado su vocación y un trabajo como técnico de ambulancias. Ahora parece que no hay vuelta atrás con Isa, pero ha conseguido lo que parecía imposible, el perdón de Isabel.